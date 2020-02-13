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Vegan: про що співатиме Jerry Heil на нацвідборі Євробачення 2020

Jerry Heil випустила пісню Vegan, з якою боротиметься за право представляти Україну на Євробаченні в Роттердамі.

Співачка виступить у фіналі відбору на Євробачення 2020 року, який відбудеться 22 лютого, проте під яким номером стане відомо за результатами жеребкування після другого півфіналу.

Про що співає Jerry Heil у пісні Vegan, дізналися Факти ICTV.

Текст і переклад пісні Vegan – Jerry Heil

Vegan Веган
I bet ur mother wouldn’t like me
She cooks paella I don’t like meat
That’s how it began
I bet ur father wouldn’t get it
Why am I seatin eatin carrot
That’s cause I’m vegan vegan		 Твоя мама точно мене не зрозуміє
Вона готує нам паелью, а я не їм м’яса
Ось так все почалося, почалося
Твій тато точно не допетрає
Чого це я сиджу жую моркву
А я просто веган, веган
Oooooooooh
Shoot me shoot me w/ ur jokes
Detox tea at 5 o’clock
Ok		 Ооо-оо-оо
Давай-давай, стріляй своїми жартами
Про мої детокс 5 o’clock чаї
Ок
Baby cause I’m vegan
I can’t even call u honey
Every time we’re having beef is my little suicide
Vegan
Give ruccola Take my money
Cause the grass is always greener on the other side		 Та бо я просто веган
Так що наш місяць не зможе бути медовим
Кожен раз коли ми собачимося, мене коробить
Веган
Дайте руколу, візьміть мої гроші
Хоч у сусіда трава завжди буде зеленіша
Veeeeeeeeegan Веееган
We met on tinder it’s our 1st date
I hoped u’d be my vegan soulmate
But it went awful awful
Oh ooooh oooooh
Im skinny not ‘cause I don’t feel well
But u keep asking ‘bout my b12! Man!
I’ve got my tofu tofu		 Ми познайомились у Тіндері і ось наше перше побачення
Сподівалася ти моя веганська кровиночка
Та де там, де там
Ооо оо оо оо
Я худа, та я не здихля
О, як неочікувано, питання про б12
Абонент не може відповісти – він жує тофу, тофу
Oooooooooh
Shoot me shoot me w/ ur jokes
Detox tea at 5 o’clock
Ok		 Ооо-оо-оо
Давай-давай, стріляй своїми жартами
Про мої детокс 5 o’clock чаї
Ок
Baby cause I’m vegan
I can’t even call u honey
Every time we’re having beef is my little suicide Vegan
Give ruccola Take my money
Cause the grass is always greener on the other side
Baby cause I’m vegan		 Та бо я просто веган
Так що наш місяць не зможе бути медовим
Кожен раз коли ми собачимося, мене коробить
Веган
Дайте руколу, візьміть мої гроші
Хоч у сусіда трава завжди буде зеленіша
Easy breezy lemon squeezy
Holy moly guacamole
and what about gym? What ‘bout big butts?
u wanted see my proteins so watch me going nuts		 Хоч лимон такий кислючий
Фрукт корисний та цілющий
Фіолетова, красива, запашна солодка слива
Питаєш, звідки брати сили в залі, щоб виростити горіх?
Ще раз запитаєш, звідки беру протеїн – таки отримаєш на горіхи
Baby cause I’m vegan
I can’t even call u honey
Every time we’re having beef is my little suicide Vegan
Give ruccola Take my money
Cause the grass is always greener on the other side
Baby cause I’m vegan		 Та бо я просто веган
Так що наш місяць не зможе бути медовим
Кожен раз коли ми собачимося, мене коробить
Веган
Дайте руколу, візьміть мої гроші
Хоч у сусіда трава завжди буде зеленіша

Читайте: Пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2020

Нагадаємо, у відборі на Євробачення 2020 боротимуться 16 учасників – по вісім у кожному півфіналі. Вже 22 лютого стане відомо, хто з фіналістів представлятиме Україну в Роттердамі.

У складі журі цьогорічного відбору – Тіна Кароль, Андрій Данилко та Віталій Дроздов. Ведучий прямих ефірів – Сергій Притула.

А тим часом Факти ICTV запустили голосування, аби дізнатися, кого з учасників наші читачі хочуть відправити на Євробачення 2020 від України.

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