Випереджають графік – стартували зйомки другого сезону Відьмака

Знімальна група серіалу Відьмак випереджає графік і вже почала знімати другий сезон.

Початок зйомок другого сезону Відьмака від початку був запланований на 17 лютого, але це сталося раніше. Те саме було і з першим сезоном серіалу.

За інформацією ЗМІ, цього тижня провели тестування нових костюмів для героїв серіалу.

Читайте: Відьмаку заплатіть: як пісня Лютика стала мемом кінця 2019

Обладунки воїнів імперії Нільфгард залишилися такими самими, якими були і в першому сезоні. Їх можуть замінити в одному з епізодів серіалу.

Шоураннер серіалу Лорен Хіссріч розповідала, що до глядачів дослухалися, і планують змінити обладунки нільфгардійців.

Реліз другого сезону Відьмака запланований на 2021 рік. Над ним працюють чотири режисери.

До слова, у другому сезоні серіалу Відьмак роль дівчинки Вайолет зіграє Кармель Ланіадо.

Відомо, що її персонаж буде примхливим, однак матиме світлий розум і схильність до садизму.

Джерело: Redanian Intelligence