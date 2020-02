Who We Are? Хто ми є?

How could we fail to make this dumb place, better

How could we not to quit this foul play, ever

We lost control of our minds

We did not harm, yet we’re not nice guys. Як ми змарнували свій шанс змінити світ на краще?

Чому не вийшли з нечесної гри?

Ми більше собі не належимо

Ми не робили шкоди, та чи ми дійсно хороші?

Who we are, maybe lightning stars

Who we are, chasing our desires

Who we are, maybe flames of fire

Who we are, burning to the ground Хто ми, може ми зірки, що сяють у небі

Хто ми, ми переслідуємо свої бажання

Хто ми, може ми відблиски полум’я

Хто ми, ми згораємо ущент

How should we save the others of a fall, better

How should we conquer our inner wars, ever

We burn our dreams, we lose our road

But somewhere there is still a hope Чи би ми могли вберегти інших від падіння

Чи ми могли перемогти у війні, що йде у нас всередині

Ми нищимо власні мрії і втрачаємо вірний шлях

Але ж десь, ще є надія

