Знову в справі! Шерон Стоун повернулася на сайт знайомств

61-річна голлівудська актриса Шерон Стоун знову з’явилася на сайті знайомств Bumble.

За словами зірки, її сторінку заблокували через декількох чоловіків, які хотіли помститися їй за відмову спілкуватися на сайті.

Стоун розповіла, що зараз її аккаунт розблокований і вона відмінно проводить час.

– Мене розблокували! Я знову в справі, – сказала Шерон Стоун.

Актриса також зізналася, що шукає людину, яка буде співчувати, любити і піклуватися про неї.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) 9 Фев 2020 в 2:09 PST

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Джерело: Entertainment Tonight