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Знову в справі! Шерон Стоун повернулася на сайт знайомств

61-річна голлівудська актриса Шерон Стоун знову з’явилася на сайті знайомств Bumble.

За словами зірки, її сторінку заблокували через декількох чоловіків, які хотіли помститися їй за відмову спілкуватися на сайті.

Стоун розповіла, що зараз її аккаунт розблокований і вона відмінно проводить час.

– Мене розблокували! Я знову в справі, – сказала Шерон Стоун.

Актриса також зізналася, що шукає людину, яка буде співчувати, любити і піклуватися про неї.

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Публикация от Sharon Stone (@sharonstone)

Раніше Факти ICTV писали, що Дженніфер Еністон знялася в зухвалій фотосесії.

Джерело: Entertainment Tonight

Фото: Dreamstime

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