14 лютого Джастін Бібер презентував свій новий альбом під назвою Changes.

Про те, що Зміни уже в мережі, артист повідомив у своєму профілі в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram It’s here. #CHANGES IS OUT NOW Публикация от Justin Bieber (@justinbieber) 13 Фев 2020 в 9:01 PST

– Ось він. Changes вже вийшов.

П’ятий альбом співака налічує 11 пісень. Дуетні треки Джастін виконує із Тревіс Скоттом, Kehlani, Lil Dicky та Post Malone.

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Артиста уже встигла привітати його дружина Хейлі Бібер.

– Немає щасливіших за тих людей, що нарешті можуть почути цей альбом. Неймовірно пишаюсь та кохаю тебе. Вітаю з цим дивовижним альбомом, крихітко.# CHANGES

Останній свій альбом Purpose Бібер випустив ще 2015 року.

За п’ять років він встиг порвати свої стосунки із Селеною Гомез, оголосити про хворобу Лайма та одружитися із моделлю Хейлі Болдвін.

Раніше Факти ICTV писали про вихід нового альбому Селени Гомез Rare. Деякі треки з платівки розповідають історію стосунків між Селеною та Джастіном.

Фото: Justin Bieber