Другий півфінал національного відбору на Євробачення 2020 проходить 15 лютого. Старт концерту о 19.00.
Дивитися відбір на Євробачення 2020 можна на телеканалах СТБ і UA: Перший.
Крім того, сайт Факти ICTV також буде вести трансляцію відбору на Євробачення 2020.
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У другому півфіналі відбору на Євробачення виступлять вісім учасників:
- Moonzoo
- Fo Sho
- Еліна Іващенко
- Олександр Порядинський
- Garna
- Khayat
- David Axelrod
- Tvorchi
За результатами другого півфіналу глядачі та журі знову виберуть трьох фаворитів, які й пройдуть до фіналу.
Раніше Факти ICTV за результатами першого півфіналу публікували, хто пройшов у фінал відбору на Євробачення 2020.
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