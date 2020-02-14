Другий півфінал національного відбору на Євробачення 2020 проходить 15 лютого. Старт концерту о 19.00.

Дивитися відбір на Євробачення 2020 можна на телеканалах СТБ і UA: Перший.

Крім того, сайт Факти ICTV також буде вести трансляцію відбору на Євробачення 2020.

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У другому півфіналі відбору на Євробачення виступлять вісім учасників:

Moonzoo Fo Sho Еліна Іващенко Олександр Порядинський Garna Khayat David Axelrod Tvorchi

За результатами другого півфіналу глядачі та журі знову виберуть трьох фаворитів, які й пройдуть до фіналу.

Раніше Факти ICTV за результатами першого півфіналу публікували, хто пройшов у фінал відбору на Євробачення 2020.