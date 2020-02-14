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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Де дивитися другий півфінал нацвідбору на Євробачення 2020

Другий півфінал національного відбору на Євробачення 2020 проходить 15 лютого. Старт концерту о 19.00.

Дивитися відбір на Євробачення 2020 можна на телеканалах СТБ і UA: Перший.

Крім того, сайт Факти ICTV також буде вести трансляцію відбору на Євробачення 2020.

Читайте: Пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2020

У другому півфіналі відбору на Євробачення виступлять вісім учасників:

  1. Moonzoo
  2. Fo Sho
  3. Еліна Іващенко
  4. Олександр Порядинський
  5. Garna
  6. Khayat
  7. David Axelrod
  8. Tvorchi

За результатами другого півфіналу глядачі та журі знову виберуть трьох фаворитів, які й пройдуть до фіналу.

Раніше Факти ICTV за результатами першого півфіналу публікували, хто пройшов у фінал відбору на Євробачення 2020.

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