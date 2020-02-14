У другому півфіналі національного відбору на Євробачення 2020 під третім номером виступить співачка Еліна Іващенко.

Еліна Іващенко – Get up

Еліна Іващенко народилася у Броварах Київської області 9 січня 2002 року. Дівчина – сирота, яку після смерті мами виховували бабуся з дідусем. Після закінчення Броварської музичної школи, навчалася у Київському інституті музики імені Р.М. Глієра.

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Зараз Еліна вже працює ведучою на радіостанції Наше Радіо, а також викладає вокал в Pavlik famiglia kid’s pr.

У 2019 році Іващенко перемогла у десятому сезоні Х-Фактору, під час якого виконувала композиції Demi Lovato, Mariah Carey, Максима Фадєєва, гурту Кіно, Beyonce, Тіни Кароль, Miyagi & Andy Panda.

У фіналі проекту Еліна виконала власну пісню Get up, з якою і прийшла на нацвідбір.

Раніше Факти ICTV публікували всі виступи першого півфіналу національного відбору на Євробачення.