У мережі з’явився трейлер комедії Історія Девіда Коперфільда, в головній ролі якого зіграв Дев Пател (Мільйонер з трущоб).

Крім того, там знялися Бен Вішоу, Тільда Свінтон, Х’ю Лорі, Бенедикт Вонг.

Режисером картини виступив Армандо Іануччі. Раніше він зняв Смерть Сталіна, який був названий кращою європейською комедією, проте фільм заборонили в Азербайджані, а в РФ його сильно розкритикували федеральні ЗМІ.

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Сюжет фільму Історія Девіда Копперфільда ​​будується на класичному твір Чарльза Діккенса Девід Коперфільд.

Картина розповість про життя юного Девіда в Лондоні у XIX століття.

Дата виходу картини в український прокат поки не відома.

Раніше Факти ICTV писали, що 14 лютого в кіно в українських кінотеатрах почнуть показувати мультфільм Сонік. Персонажів озвучували Бен Шварц, Джим Керрі, Джеймс Марсден, Тіка Самптер та інші.