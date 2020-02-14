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Факти / Шоу-бізнес / Музика

KHAYAT – що відомо про учасника відбору на Євробачення 2020

У другому півфіналі національного відбору на Євробачення 2020 під номером шість виступить співак KHAYAT.

KHAYAT – Call For Love

Андрій Хайат (справжнє ім’я KHAYAT) народився у 1998 році в місті Знам’янка на Кіровоградщині. Співак виступає в жанрі інді-поп, поєднуючи народні мотиви та сучасний саунд. Андрій не одружений.

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У школі Хайат вчився грати на акордеоні в музичній школі. У 16 років поступив до Національного університету ім. М. П. Драгоманова, де отримав педагогічну освіту за спеціальністю англійської та арабської мов.

KHAYAT (Хайат) - що відомо про учасника нацвідбору на Євробачення 2020

Перша слава прийшла до Хайат у червні 2018 року, коли вийшла пісня Девочка. У жовтні того ж року артист випустив кліп на цю пісню, який режисирувала Севін Дієва.

У кінці 2018 року побачила світ друга пісня виконавця під назвою Ясно, яка потрапила на рекорд-лейбл Masterskaya Івана Дорна.

Після цього була успішна участь у проекті Голос країни та призове місце.

У 2019 році KHAYAT уже брав участь у нацвідборі на Євробачення з піснею Ever, проте артисту не вдалося потрапити у фінал.

На початку червня KHAYAT випустив дебютний альбом KHMIL, в якому зумів поєднати електронну музику, звуки повсякденного життя та народний вокал.

Влітку 2019 презентував свою музику на наймасштабнішому фестивалі Східної Європи – Atlas Weekend.

9 жовтня співак представив відеокліп на новий сингл OSOKA.

Раніше Факти ICTV публікували всі виступи першого півфіналу національного відбору на Євробачення.

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