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Краще поїхали б KADNAY, ніж цей фарбований: Melovin зізнався про конфлікт із Джамалою

Фіналіст Євробачення-2018 Melovin розповів про конфлікт зі співачкою Джамалою, яка була суддею українського нацвідбору.

– Я побачив коментар від когось під її фотографією: “Краще поїхали б KADNAY, ніж цей фарбований…”. І я побачив на цьому коментарі лайк від Джамали.

Я виставив собі цей скрін у сторіс і написав: “Ось така думка судді”. Мене це дуже зачепило, – розповів співак Маші Єфросиніній.

Він також додав, що Джамала запевняла його, що це фейк, але лайк було поставлено з офіційної сторінки співачки.

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Фіналіст Євробачення-2018 також розповів, що схожий хейт отримував від Тоні Матвієнко, коли співачка опублікувала пост, назвавши Melovin “катарактою”.

Нагадаємо, Melovin виступив у півфіналі нацвідбору на Євробачення-2020 як запрошений гість.

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