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Курнікова народила Іглесіасу третю дитину – перше фото

Анна Курнікова народила третю дитину. Знімки з пологового будинку з’явилися з однаковими підписами на її сторінці в Instagram, а також в акаунті її чоловіка – іспанського співака Енріке Іглесіаса.

– Моє сонце, – написано під фото.

Також вказана дата народження малюка – 30 січня 2020 року.

Стать та ім’я новонародженого поки невідомі.

Читайте: Прапор України і поцілунок з фанаткою: Іглесіас виступив у Києві

До слова, у Курнікової та Іглесіаса є двоє дітей – близнюки, які з’явилися на світ 16 грудня 2017 року.

Курникова родила ребенка

Нагадаємо, 3 лютого голлівудська актриса Мілла Йовович народила дочку. Дівчинку назвали Озіан. Актриса і її чоловік Пол Андерсон вже виховують двох дочок.

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