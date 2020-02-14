Курнікова народила Іглесіасу третю дитину – перше фото

Анна Курнікова народила третю дитину. Знімки з пологового будинку з’явилися з однаковими підписами на її сторінці в Instagram, а також в акаунті її чоловіка – іспанського співака Енріке Іглесіаса.
– Моє сонце, – написано під фото.
Також вказана дата народження малюка – 30 січня 2020 року.
Стать та ім’я новонародженого поки невідомі.
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До слова, у Курнікової та Іглесіаса є двоє дітей – близнюки, які з’явилися на світ 16 грудня 2017 року.
Нагадаємо, 3 лютого голлівудська актриса Мілла Йовович народила дочку. Дівчинку назвали Озіан. Актриса і її чоловік Пол Андерсон вже виховують двох дочок.
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