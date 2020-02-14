Біллі Айліш представила пісню No Time To Die, яка стала заголовною композицією для нового фільму про пригоди Джеймса Бонда.

– Записати пісню для фільму з такої легендарної серії – це велика честь для мене. Джеймс Бонд – найкрутіша франшиза в історії кіно. Я все ще в шоці, – сказала вона.

За словами співачки, пісню вона написала разом з братом.

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На церемонії вручення музичної премії Brit Awards, яка пройде в Лондоні 18 лютого, Біллі Айліш вперше виконає композицію No Time To Die.

Нагадаємо, 10 лютого в Лос-Анджелесі відгриміла премія Оскар 2020. Цього року на церемонії виступила Біллі Айліш. Вона виконала хіт групи The Beatles Yesterday і вшанувала пам’ять кінематографістів, які вже померли.

Джерело: Pitchfork