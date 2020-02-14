Олександр Порядинський - що відомо про учасника нацвідбору на Євробачення 2020

У другому півфіналі на національному відборі на Євробачення 2020 під номером чотири виступить Олександр Порядинський.

Олександр Порядинський – Savior

Олександр Порядинський народився 4 лютого 1998 року в селі Кухарка Варвинського району Чернігівської області, проте невдовзі сім’я переїхала до села Гнідинці.

Зараз Олександр мешкає у Харкові. З 2004 року до 2012 року навчався у середній школі. Його артистичний талант вперше помітила хрещена та запросила виступати у місцевому клубі.

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Перший пісенний досвід у Порядинського був в ансамблі Ровесник. Також юний Сашко виступав на багатьох конкурсах та брав участь у програмі Караоке на майдані у Прилуках.

У 2012 році Порядинський вступив до Ніжинського обласного педагогічного ліцею на музично-філологічний факультет.

Потім Порядинський став учасником четвертого сезону Х-фактору у 2013 році. Олександр став наймолодшим переможцем проекту, тоді йому було лише 15 років.

Крім того, Порядинський з дитинства займався дзюдо, а також брав участь у різних турнірах та змаганнях.

Зараз співак займається з фітнес-тренером, що допомогло йому схуднути майже на 70 кг.

У 2016 році Олександр поступив до Харківської державної академії культури.

Раніше Факти ICTV за результатами першого півфіналу публікували, хто пройшов у фінал відбору на Євробачення 2020.