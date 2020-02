Паттінсон у масці кажана – як виглядає новий Бетмен

У мережі з’явилося відео зі зйомок нового фільму Бетмен, на якому можна побачити актора Роберта Паттінсона в образі головного героя.

Роликом поділився режисер кінострічки Метт Рівз, наклавши на нього перед цим червоний фільтр.

Проте на кадрах можна розглянути елементи костюма Бетмена – в тому числі маску, що закриває частину обличчя Паттінсона.

Читайте: Якщо новий Бетмен провалиться, піду в порно – Паттінсон

Фанати фільму також виклали відредаговану версію відео, де прибрали червоний фільтр.

My first million views on Twitter is just Batman in black and white.

I’m not even surprised. pic.twitter.com/7KSqDIrIUr

— patrick tomasso (@imPatrickT) February 14, 2020