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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Паттінсон у масці кажана – як виглядає новий Бетмен

У мережі з’явилося відео зі зйомок нового фільму Бетмен, на якому можна побачити актора Роберта Паттінсона в образі головного героя.

Роликом поділився режисер кінострічки Метт Рівз, наклавши на нього перед цим червоний фільтр.

Проте на кадрах можна розглянути елементи костюма Бетмена – в тому числі маску, що закриває частину обличчя Паттінсона.

Читайте: Якщо новий Бетмен провалиться, піду в порно – Паттінсон

Фанати фільму також виклали відредаговану версію відео, де прибрали червоний фільтр.

Нагадаємо, зйомки нового Бетмена почалися 27 січня в Лондоні. У мережі з’явилися знімки акторів та дублерів на вулицях міста.

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