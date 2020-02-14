Паттінсон у масці кажана – як виглядає новий Бетмен

У мережі з’явилося відео зі зйомок нового фільму Бетмен, на якому можна побачити актора Роберта Паттінсона в образі головного героя.
Роликом поділився режисер кінострічки Метт Рівз, наклавши на нього перед цим червоний фільтр.
Проте на кадрах можна розглянути елементи костюма Бетмена – в тому числі маску, що закриває частину обличчя Паттінсона.
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Фанати фільму також виклали відредаговану версію відео, де прибрали червоний фільтр.
My first million views on Twitter is just Batman in black and white.
I’m not even surprised. pic.twitter.com/7KSqDIrIUr
— patrick tomasso (@imPatrickT) February 14, 2020
Нагадаємо, зйомки нового Бетмена почалися 27 січня в Лондоні. У мережі з’явилися знімки акторів та дублерів на вулицях міста.