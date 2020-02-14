Представник України в ТКГ заручився з ведучою ICTV

Представник України у Тристоронній контактній групі в Мінську, юрист Олексій Резніков у День святого Валентина повідомив, що зробив пропозицію своїй коханій – ведучій Ранку у великому місті Юлії Зорій.

– Колись я зробив пост, в момент звільнення з публічної служби, про те, що маю в планах довчитися та дозакохатися. Плани завжди реалізуються, якщо свідомо відправляєш запит у Всесвітній простір.

Вона сказала Так! Юля Зорій, час зізнатися світові! – написав Резніков.