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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Романтично, а місцями інтимно. Як зірки вітають коханих із Днем Валентина

У День святого Валентина, 14 лютого, українці відзначають по-різному, зокрема діляться привітаннями та зізнаннями в мережі і знаменитості не виняток.

Багато артистів опублікували знімки з зізнаннями в коханні, як то Потап до Настя Каменських, Оля Фреймут, Маша Єфросиніна.

Світлана Тарабарова ж звернулася до шанувальників із закликом не боятися закохуватися.

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Ірина Білик та Ектор Хіменес-Браво записали відео-привітання до своїх підписників.

 

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Які плани на День Св.Валентина?

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

 

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Закохуйтесь, не бійтеся! ⠀ Справжнє, щире кохання переживе всі болі та невдачі, завжди підтримає та зігріє сердце теплими обіймами  ⠀ А якщо ти раптом ще не зустрів своє кохання – вір мені, обов‘язково зустрінеш  Всім любові  ⠀ І не забувайте слухати сьогодні #світла_сторона_музики  ⠀ Вона Притягує та надихає  Перевірено ⠀ #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики #happyvalentinesday

Публикация от @ tarabarova

 

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#happyvalentinesday

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

 

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HAPPY VALENTINES DAY @kamenskux #happyvalentinesday #valentines

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

 

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С Днём Святого Валентина! Проведите этот день так как захочется, дарите любовь и получайте взамен!

Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)

 

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С Днём Святого Валентина! Проведите этот день так как захочется, дарите любовь и получайте взамен!

Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)

Раніше Факти ICTV писали, що у День святого Валентина Настя Каменських презентувала пісню Lollipop в дуеті з Juan Magan, який раніше працював з Nelly Furtado, INNA, Don Omar, Енріке Іглесіасом.

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