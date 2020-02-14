У День святого Валентина, 14 лютого, українці відзначають по-різному, зокрема діляться привітаннями та зізнаннями в мережі і знаменитості не виняток.
Багато артистів опублікували знімки з зізнаннями в коханні, як то Потап до Настя Каменських, Оля Фреймут, Маша Єфросиніна.
Світлана Тарабарова ж звернулася до шанувальників із закликом не боятися закохуватися.
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Ірина Білик та Ектор Хіменес-Браво записали відео-привітання до своїх підписників.
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Закохуйтесь, не бійтеся! ⠀ Справжнє, щире кохання переживе всі болі та невдачі, завжди підтримає та зігріє сердце теплими обіймами ⠀ А якщо ти раптом ще не зустрів своє кохання – вір мені, обов‘язково зустрінеш Всім любові ⠀ І не забувайте слухати сьогодні #світла_сторона_музики ⠀ Вона Притягує та надихає Перевірено ⠀ #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики #happyvalentinesday
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Краткое содержание года любви с 14.02.19 по 14.02.20. Всех любящих и влюблённых с Праздником! #сергейбабкин #снежанабабкина #СБ #любовь
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HAPPY VALENTINES DAY @kamenskux #happyvalentinesday #valentines
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С Днём Святого Валентина! Проведите этот день так как захочется, дарите любовь и получайте взамен!
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С Днём Святого Валентина! Проведите этот день так как захочется, дарите любовь и получайте взамен!
Раніше Факти ICTV писали, що у День святого Валентина Настя Каменських презентувала пісню Lollipop в дуеті з Juan Magan, який раніше працював з Nelly Furtado, INNA, Don Omar, Енріке Іглесіасом.