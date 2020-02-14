У День святого Валентина, 14 лютого, українці відзначають по-різному, зокрема діляться привітаннями та зізнаннями в мережі і знаменитості не виняток.

Багато артистів опублікували знімки з зізнаннями в коханні, як то Потап до Настя Каменських, Оля Фреймут, Маша Єфросиніна.

Світлана Тарабарова ж звернулася до шанувальників із закликом не боятися закохуватися.

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Ірина Білик та Ектор Хіменес-Браво записали відео-привітання до своїх підписників.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Які плани на День Св.Валентина? Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 13 Фев 2020 в 11:59 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram #happyvalentinesday Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 14 Фев 2020 в 12:01 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram HAPPY VALENTINES DAY @kamenskux #happyvalentinesday #valentines Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 13 Фев 2020 в 9:58 PST

Раніше Факти ICTV писали, що у День святого Валентина Настя Каменських презентувала пісню Lollipop в дуеті з Juan Magan, який раніше працював з Nelly Furtado, INNA, Don Omar, Енріке Іглесіасом.