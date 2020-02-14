Переможець шоу Холостяк Микита Добринін разом зі своєю нареченою Дашою Квітковою дали велике інтерв’ю у програмі Зе Інтерв’юєр.

Добринін розповів про свою колишню дружину та секс на проекті Холостяк.

Зі своєю дружиною Микита Добринін розійшовся за його ініціативою.

– Це була моєю ініціатива, але вона, на жаль, не принесла якихось хороших результатів, тому що тоді стосунки вже були зламані. У нас не збігалися темпоритми. Це коли твоє сімейне життя перетворюється на змагання. Йдеться про успіхи – коли ти досягаєш успіхів у своїй сфері, а вона в своїй, але в якийсь момент ви чомусь починаєте один одного знецінювати, – розповів Добринін.

Також він додав, що ніколи не зраджував своїй дружині.

– У мене не було ні приводу, ні бажання. Зараз ми не спілкуємося і живемо кожен своїм життям.

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Не залишилось осторонь також і питання про секс на проекті.

– На проекті є секс, є стосунки, якщо цього хоче холостяк. Якщо у вас з дівчиною складаються довірливі стосунки і все серйозно, то мені здається, що це нормальна частина ваших стосунків. Можливість сексу, в принципі, була навіть з першої вечірки.

Даша Квіткова поділилася першим враженням про майбутнього чоловіка.

– Він стояв, як дорослий чоловік. Він здавався супер грубим, нахабним і самозакоханим егоїстом. На першій вечірці він мені не сподобався. Я взагалі не розуміла, навіщо тоді взяла цю троянду.

Нагадаємо, переможниця шоу Холостяк 9 Дар’я Квіткова розповіла, що після перемоги їй писали мами інших учасниць проекту неприємні речі.