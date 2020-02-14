Популярна українська співачка Настя Каменських презентувала трек іспанською мовою Juan Magan в дуеті з Juan Magan, який раніше працював з Nelly Furtado, INNA, Don Omar, Енріке Іглесіасом.

– NK – надзвичайно талановита співачка, у неї шикарний голос, який має почути вся планета. Лише топовий і цілеспрямований виконавець всього за два роки сольної кар’єри може досягти таких неймовірних вершин не лише у себе, а й в Латинській Америці. Це неймовірно. І спільна робота з нею для мене неповторний досвід, – зазначив Juan Magan. ⠀

Настя Каменських зазначила, що їй подобається створювати музику без кордонів.

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– Цей кліп, ми випустили в День святого Валентина, і надихаємо кожного кохати. Де б ви не були. Це історія закоханих сердець, яких розділяє відстань, але так зближує кохання та пристрасть, – зазначила співачка.

Крім того, Настя Каменських провела своїх шанувальників на бекстейдж, де проходили зйомки кліпу.

Раніше Факти ICTV писали, що українські співачки Джамала та Alyona Alyona презентували кліп на пісню Жалі.