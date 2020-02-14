Тизер четвертого сезону серіалу Дуже дивні справи під назвою З Росії з любов’ю з’явився 14 лютого на каналі Stranger Things у YouTube.
Відео демонструє локацію, яку автори показали глядачам наприкінці третього сезону – судячи з усього, табір ув’язнених на Камчатці.
Тизер підтвердив здогади шанувальників про те, що шериф Джим Хоппер якимось чином залишився живим і тепер утримується в лагері для каторжників.
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Точної дати виходу у четвертого сезону поки немає, але можна припустити, що реліз відбудеться в цьому році.
Як повідомлялося, зйомки другого сезону Відьмака розпочали раніше, ніж було заплановано.
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