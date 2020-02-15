У другому півфіналі відбору на Євробачення 2020 під шостим номером виступив Khayat (Андрій Хайат) з піснею Call for love.

Після виступу ведучий Сергій Притула зазначив, що артист влаштував собі ребрендинг та вбрався в кімоно.

Співак уже брав участь у нацвідборі у 2019 році, проте не потрапив у фінал.

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Віталій Дроздов зазначив, що пісня більш хітова, ніж минулого року. Тіна Кароль зазначила, що номер можна було доповнити українським балетом Kazaky, який свого часу виступав з Мадонною.

Раніше Факти ICTV за результатами першого півфіналу публікували, хто пройшов у фінал відбору на Євробачення 2020.