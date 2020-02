BLCK SQR Чорний квадрат

In complete darkness we are all the same

Don’t let your eyes deceive you

I’m just like a black square

Got a lot of layers in me

I’m just like a black square yeah

Got a lot of layers in me… У цілковитій темряві, ми всі однакові

Не дозволяй своїм очам тебе обдурити

Я ніби чорний квадрат

У мені стільки чорних шарів

Я ніби чорний квадрат

У мені стільки чорних шарів

A double do you

A bit of a good

Is art MOMA guess

I’ll take your word for it hm cool

Art has no rules

Well how about the sculpture of a giant piece of human feces…

No disses.. Подвійний ти

Трохи хорошого

Це мистецтво MOMA, здогадка

Я візьму ваше слово за це, здорово

Мистецтво не має правил?

А що, якщо ми запропонуємо тоді скульптуру

Величезних фекалій, що ти скажеш?

Без образ…

This must resonate within our walls of human being right

nah nah nah

Just stop that shit I don’t like it

Seriously It’s disgusting yaaaak… Але мабуть ти скажеш, що це має прорезонувати з нашим єством

На На На

Краще зупини це лайно, мені так не подобається

Серйозно, це огидно

Has this art not steered your soul

How about that Mona Lisa on the wall

Consider this black triangle

Check it from different angles

What does it mean to you

Do you feel nothing

That, perhaps it is your fault… Це мистецтво не зачепило тебе?

А Мона Ліза на стіні теж не зачепила?

Подивись на цей чорний трикутник, теж немає?

Перевірте це з різних кутів

Що це означає для тебе?

Що, теж нічого не відчуваєш?

Це, можливо, твоя вина…

Well if it’s in the museum than it must be gold right?

I guess I just saw my type of art

Dude from Kiev KAZEMIR is number one in my chart… Невже тільки мистецтво, яке в музеї є золотим?

Мені здається, я побачила мистецтво, яке мене зачепило

Напевно, я щойно бачив свій вид мистецтва

Хлопець з Києва KAZEMIR – номер один у моєму чарті

I’m just like a black square yeah

Got a lot of layers in me I’m just like a black square yeah

Got a lot of layers in me I’m just like a black square yeah

Got a lot of layers in me I’m just like a black square yeah

Got a lot a lot la la la la… Я ніби чорний квадрат

У мені стільки чорних шарів, я ніби чорний квадрат

У мені стільки чорних шарів, я ніби чорний квадрат

У мені стільки чорних шарів, я ніби чорний квадрат

У мені стільки чорних шарів…

In the room still at 73 million 74, 75

Auction war who can pay more

Bigger the score bigger the pride

People fight hope we’ll be alright

We got money for the war

But for life it’s tight

Lord God plz save our world

Don’t let our mind get blurred

Oooooooo У будівля торги! 73, 74, 75 мільйона

Аукціон, хто ж зможе заплатити більше?

чим вища гордість, тим вище цінник

Люди б’ються, сподіваюся, ми будемо в порядку

У нас є гроші на війну

Але для життя грошей мало

Боже, врятуй наш світ

Не дай нашим головам втратити сенс

Ооооооо

That’s a thing uh uh yeah

Let it ring in your brain let it ring

We got cheese Jees We’ve got art to start

We’ve got choice we’ve got Voice

We’ve got mind we’re smart

Legends showed us how to think outside of the box

Dude from Kiev Kazemir is still in my thoughts… У тому то і справа, так!

Нехай ці думки дзвенять у твоїй голові

У нас є гроші!

У нас є мистецтво!

У нас є вибір, у нас є голос!

У нас є голова, і ми розумні

Легенди навчили нас виходити за рамки!

І один з них Каземір, досі у моїй голові!