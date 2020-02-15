Гурт Fо Sho виступить під другим номером у другому півфіналі національного відбору на Євробачення 2020.
Fo Sho – афроукраїнський хіп-хоп-проект, який у 2019 році створили три сестри: Бетті, Сіона та Маріам Ендале.
Назву гурту дівчата трактують, як or sure, totally cool, що в перекладі – захоплення від крутості, захоплення.
Про що співає гурт у пісні BLCK SQR, читайте на Фактах ICTV.
|BLCK SQR
|Чорний квадрат
|In complete darkness we are all the same
Don’t let your eyes deceive you
I’m just like a black square
Got a lot of layers in me
I’m just like a black square yeah
Got a lot of layers in me…
|У цілковитій темряві, ми всі однакові
Не дозволяй своїм очам тебе обдурити
Я ніби чорний квадрат
У мені стільки чорних шарів
Я ніби чорний квадрат
У мені стільки чорних шарів
|A double do you
A bit of a good
Is art MOMA guess
I’ll take your word for it hm cool
Art has no rules
Well how about the sculpture of a giant piece of human feces…
No disses..
|Подвійний ти
Трохи хорошого
Це мистецтво MOMA, здогадка
Я візьму ваше слово за це, здорово
Мистецтво не має правил?
А що, якщо ми запропонуємо тоді скульптуру
Величезних фекалій, що ти скажеш?
Без образ…
|This must resonate within our walls of human being right
nah nah nah
Just stop that shit I don’t like it
Seriously It’s disgusting yaaaak…
|Але мабуть ти скажеш, що це має прорезонувати з нашим єством
На На На
Краще зупини це лайно, мені так не подобається
Серйозно, це огидно
|Has this art not steered your soul
How about that Mona Lisa on the wall
Consider this black triangle
Check it from different angles
What does it mean to you
Do you feel nothing
That, perhaps it is your fault…
|Це мистецтво не зачепило тебе?
А Мона Ліза на стіні теж не зачепила?
Подивись на цей чорний трикутник, теж немає?
Перевірте це з різних кутів
Що це означає для тебе?
Що, теж нічого не відчуваєш?
Це, можливо, твоя вина…
|Well if it’s in the museum than it must be gold right?
I guess I just saw my type of art
Dude from Kiev KAZEMIR is number one in my chart…
|Невже тільки мистецтво, яке в музеї є золотим?
Мені здається, я побачила мистецтво, яке мене зачепило
Напевно, я щойно бачив свій вид мистецтва
Хлопець з Києва KAZEMIR – номер один у моєму чарті
|I’m just like a black square yeah
Got a lot of layers in me I’m just like a black square yeah
Got a lot of layers in me I’m just like a black square yeah
Got a lot of layers in me I’m just like a black square yeah
Got a lot a lot la la la la…
|Я ніби чорний квадрат
У мені стільки чорних шарів, я ніби чорний квадрат
У мені стільки чорних шарів, я ніби чорний квадрат
У мені стільки чорних шарів, я ніби чорний квадрат
У мені стільки чорних шарів…
|In the room still at 73 million 74, 75
Auction war who can pay more
Bigger the score bigger the pride
People fight hope we’ll be alright
We got money for the war
But for life it’s tight
Lord God plz save our world
Don’t let our mind get blurred
Oooooooo
|У будівля торги! 73, 74, 75 мільйона
Аукціон, хто ж зможе заплатити більше?
чим вища гордість, тим вище цінник
Люди б’ються, сподіваюся, ми будемо в порядку
У нас є гроші на війну
Але для життя грошей мало
Боже, врятуй наш світ
Не дай нашим головам втратити сенс
Ооооооо
|That’s a thing uh uh yeah
Let it ring in your brain let it ring
We got cheese Jees We’ve got art to start
We’ve got choice we’ve got Voice
We’ve got mind we’re smart
Legends showed us how to think outside of the box
Dude from Kiev Kazemir is still in my thoughts…
|У тому то і справа, так!
Нехай ці думки дзвенять у твоїй голові
У нас є гроші!
У нас є мистецтво!
У нас є вибір, у нас є голос!
У нас є голова, і ми розумні
Легенди навчили нас виходити за рамки!
І один з них Каземір, досі у моїй голові!
|I’m just like a black square yeah
Got a lot of layers in me I’m just like a black square yeah
Got a lot of layers in me I’m just like a black square yeah
Got a lot of layers in me I’m just like a black square yeah
Got a lot a lot la la la la…
|Я ніби чорний квадрат
У мені стільки чорних шарів, я ніби чорний квадрат
У мені стільки чорних шарів, я ніби чорний квадрат
У мені стільки чорних шарів, я ніби чорний квадрат
У мені стільки чорних шарів…
Читайте: Пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2020
Нагадаємо, за результатами першого півфіналу, далі пройшли KRUTЬ, Jerry Heil та Go-A.
Другий півфінал нацвідбору на Євробачення 2020 відбудеться 15 лютого.
Факти ICTV публікували, у якому порядку виступатимуть учасники у другому півфіналі.