Bonfire Вогнище

Don’t play with our minds

Don’t play with our hearts, yeah

You’re selling your soul

Just to feel whole yeah Не грайте нашими думками

Не грайте нашими серцями, о ні

Ви продаєте ваші душі

Щоб відчути себе наповненими

Fire on the road

Money, make it rain

Secrets never told

Ooooh

All we feel is pain Пожежа на дорозі

Гроші, створіть дощ

Таємниці ніколи не відкривались

Оооо

Все, що ми відчуваємо – це біль

Chaos then unfolds

We all make mistakes

Listen to that voice

Time to make a change Потім розгортається хаос

Всі ми робимо помилки

Слухай цей голос

Настав час щось змінити

Young is the new law

Give us that new love… Ooh

We’re sitting and waiting

By the bonfire

By the bonfire

(2)

La la la la la Юність – ось новий закон

Дайте нам це нове кохання… Оу

Ми сидимо і чекаємо

Біля вогнища

Біля вогнища

(2)

Ла-ла-ла-ла

The longer you look

The lesser you know

Don’t live in the dream

Cause’ you need control Чим довше вдивляєшся

Тим менше знаєш

Не живи мріями

Тому що потрібен контроль

Cause’ the longer you look

The lesser you know

There’s nothing to show

FIRE Тому що чим довше вдивляєшся

Тим менше знаєш

Більше нема чого показати

ПОЖЕЖА

Fire on the road

Money, make it rain

Secrets never told

Ooooh

All we feel is pain Пожежа на дорозі

Гроші, створіть дощ

Таємниці ніколи не відкривались

Оооо

Все, що ми відчуваємо – це біль

Chaos then unfolds

We all make mistakes

Listen to that voice

Time to make a change Потім розгортається хаос

Всі ми робимо помилки

Слухай цей голос

Настав час щось змінити