Співак KHAYAT випустив пісню Call for Love, з якою він виступить на нацвідборі на Євробачення.

До слова, виконавець вже брав участь у нацвідборі у 2019 році, але тоді йому не вдалося пройти у фінал.

Про що цьогоріч співає KHAYAT у своїй конкурсній пісні – читайте в матеріалі.

Call for Love Заклик до любові Let me hold you tight

Through the day and night

Rolling out of sight. So silent.

I’m for all the sakes

Taking all it takes

Wanna break the walls inside ya Дозволь мені міцно тебе обійняти

Вдень і вночі

Але ти зникаєш з поля зору геть. Так тихо.

Я готовий на все

Прийму все, що потрібно

Бо хочу зламати стіни всередині тебе God is all you’ve got

Let me help you out

You won’t make me stop

Hiding in your heart and call Бог – це все, що у тебе є

Дозволь мені допомогти тобі

Ти не примусиш мене зупинитися

Ховається в своєму серці і кличе For love

For love

For love

For love

Call for love

Call for love Для кохання

Для кохання

Для кохання

Для кохання

Поклик любові

Поклик любові Hate me and crave me

Beg me and slave me

Loose and Obtain me

Let me, just let me Ненавидь мене і прагни мене

Проси мене і поневоль мене

Відпусти і отримай мене

Дозволь мені, просто дозволь мені God is all you’ve got

Let me help you out

You won’t make me stop

Hiding in your heart and call Бог – це все, що у тебе є

Дозволь мені допомогти тобі

Ти не примусиш мене зупинитися

Ховається в своєму серці і кличе For love

For love

For love

For love

Call for love

Call for love Для кохання

Для кохання

Для кохання

Для кохання

Поклик любові

Поклик любові God is all you’ve got

Let me help you out

You won’t make me stop

Hiding in your heart and call Бог – це все, що у тебе є

Дозволь мені допомогти тобі

Ти не примусиш мене зупинитися

Ховається в своєму серці і кличе For love

For love

For love

For love

And call for love Для кохання

Для кохання

Для кохання

Для кохання

І поклик любові

Читайте: Пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2020

Нагадаємо, перший півфінал відбору відбудеться 8 лютого, другий – 15 лютого. У фіналі учасники зустрінуться 22 лютого.

Раніше Факти ICTV публікували повний список учасників нацвідбору на Євробачення 2020.