Співак KHAYAT випустив пісню Call for Love, з якою він виступить на нацвідборі на Євробачення.
До слова, виконавець вже брав участь у нацвідборі у 2019 році, але тоді йому не вдалося пройти у фінал.
Про що цьогоріч співає KHAYAT у своїй конкурсній пісні – читайте в матеріалі.
|Call for Love
|Заклик до любові
|Let me hold you tight
Through the day and night
Rolling out of sight. So silent.
I’m for all the sakes
Taking all it takes
Wanna break the walls inside ya
|Дозволь мені міцно тебе обійняти
Вдень і вночі
Але ти зникаєш з поля зору геть. Так тихо.
Я готовий на все
Прийму все, що потрібно
Бо хочу зламати стіни всередині тебе
|God is all you’ve got
Let me help you out
You won’t make me stop
Hiding in your heart and call
|Бог – це все, що у тебе є
Дозволь мені допомогти тобі
Ти не примусиш мене зупинитися
Ховається в своєму серці і кличе
|For love
For love
For love
For love
Call for love
Call for love
|Для кохання
Для кохання
Для кохання
Для кохання
Поклик любові
Поклик любові
|Hate me and crave me
Beg me and slave me
Loose and Obtain me
Let me, just let me
|Ненавидь мене і прагни мене
Проси мене і поневоль мене
Відпусти і отримай мене
Дозволь мені, просто дозволь мені
|God is all you’ve got
Let me help you out
You won’t make me stop
Hiding in your heart and call
|Бог – це все, що у тебе є
Дозволь мені допомогти тобі
Ти не примусиш мене зупинитися
Ховається в своєму серці і кличе
|For love
For love
For love
For love
Call for love
Call for love
|Для кохання
Для кохання
Для кохання
Для кохання
Поклик любові
Поклик любові
|God is all you’ve got
Let me help you out
You won’t make me stop
Hiding in your heart and call
|Бог – це все, що у тебе є
Дозволь мені допомогти тобі
Ти не примусиш мене зупинитися
Ховається в своєму серці і кличе
|For love
For love
For love
For love
And call for love
|Для кохання
Для кохання
Для кохання
Для кохання
І поклик любові
Читайте: Пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2020
Нагадаємо, перший півфінал відбору відбудеться 8 лютого, другий – 15 лютого. У фіналі учасники зустрінуться 22 лютого.
Раніше Факти ICTV публікували повний список учасників нацвідбору на Євробачення 2020.