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Співав з янголами. David Axelrod присвятив родині пісню на відборі на Євробачення

У другому півфіналі відбору на Євробачення 2020 під сьомим номером виступив David Axelrod (ім’я до зміни ПІБ Володимир Ткаченко) з піснею Horizon.

Співак зазначив, що вирішив брати участь у нацвідборі після того, як написав цю пісню та присвятив її дружині та доньці.

Читайте: Другий півфінал відбору на Євробачення 2020 (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ)

Члени журі зійшлися на тому, що спів та вокальні техніки не викликають питань. Проте Андрій Данилко додав, що Девіду варто більше приділяти уваги глядачам під час виступу.

Раніше Факти ICTV за результатами першого півфіналу публікували, хто пройшов у фінал відбору на Євробачення 2020.

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