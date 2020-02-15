У другому півфіналі відбору на Євробачення 2020 під сьомим номером виступив David Axelrod (ім’я до зміни ПІБ Володимир Ткаченко) з піснею Horizon.
Співак зазначив, що вирішив брати участь у нацвідборі після того, як написав цю пісню та присвятив її дружині та доньці.
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Члени журі зійшлися на тому, що спів та вокальні техніки не викликають питань. Проте Андрій Данилко додав, що Девіду варто більше приділяти уваги глядачам під час виступу.
Раніше Факти ICTV за результатами першого півфіналу публікували, хто пройшов у фінал відбору на Євробачення 2020.
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