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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Другий півфінал відбору на Євробачення 2020 (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ)

В Україні 15 лютого проходить другий півфінал національного відбору на Євробачення 2020. Початок онлайн-трансляції о 19.00.

Під час другого півфіналу свої конкурсні номери представлять вісім учасників, зокрема Moonzoo, Fo Sho, Еліна Іващенко, Олександр Порядинський, Garna, Khayat, David Axelrod, Tvorchi.

За результатами оцінок журі та голосування глядачів у фінал пройдуть три конкурсанти.

За суддівським столом будуть засідати Тіна Кароль, Андрій Данилко та Віталій Дроздов.

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Крім того, на глядачів чекає вступ гостя, у другому півфіналі відбору на Євробачення ним став гурт The Hardkiss.

Телевізійну трансляцію проводять телеканали СТБ та UA:Суспільне, а онлайн її можна дивитися на Фактах ICTV.

Відеотрансляція другого півфіналу національного відбору на Євробачення 2020:

Раніше Факти ICTV за результатами першого півфіналу публікували, хто пройшов у фінал відбору на Євробачення 2020.

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