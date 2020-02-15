В Україні 15 лютого проходить другий півфінал національного відбору на Євробачення 2020. Початок онлайн-трансляції о 19.00.

Під час другого півфіналу свої конкурсні номери представлять вісім учасників, зокрема Moonzoo, Fo Sho, Еліна Іващенко, Олександр Порядинський, Garna, Khayat, David Axelrod, Tvorchi.

За результатами оцінок журі та голосування глядачів у фінал пройдуть три конкурсанти.

За суддівським столом будуть засідати Тіна Кароль, Андрій Данилко та Віталій Дроздов.

Читайте: Пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2020

Крім того, на глядачів чекає вступ гостя, у другому півфіналі відбору на Євробачення ним став гурт The Hardkiss.

Телевізійну трансляцію проводять телеканали СТБ та UA:Суспільне, а онлайн її можна дивитися на Фактах ICTV.

Відеотрансляція другого півфіналу національного відбору на Євробачення 2020:

Раніше Факти ICTV за результатами першого півфіналу публікували, хто пройшов у фінал відбору на Євробачення 2020.