У другому півфіналі національного відбору на Євробачення 2020 під другим номером виступив гурт Fo Sho.

– Вони роблять музику в американському стилі, у нас такого немає, – говорив раніше музичний продюсер шоу Руслан Квінта.

Гурт, до якої входять три сестри: Бетті, Сіона та Маріам Ендале, на сцені не використовували декорацій, а брали публіку мелодійним співом і чітким читанням.

Судді також відзначили хорошу підготовку учасниць. У свою чергу Тіна Кароль заявила, що абсолютно не проти заспівати з дівчатками.

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Також співачки розповіли, що надихнуло їх на написання треку про Казимира Малевича та його легендарне творіння Чорний квадрат відвідування виставки.

Казимир Малевич – визначний український художник-авангардист з Києва. Найвідомішими картинами митця вважаються Чорний квадрат, Біле на білому, Купальниці.

Раніше Факти ICTV за результатами першого півфіналу публікували, хто пройшов у фінал відбору на Євробачення 2020.