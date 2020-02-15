Уже 15 лютого у другому півфіналі нацвідбору на Євробачення 2020 Еліна Іващенко представить свою авторську композицію Get up.
Еліна Іващенко – 18-річна співачка, яка вже встигла завоювати любов глядачів і перемогти в декількох музичних проектах.
Еліна завоювала перемогу в 10 сезоні шоу Х-фактор і третьому сезоні Голос.Деті, де наставником була Тіна Кароль.
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Співачка розповіла Фактам ICTV, що написала пісню Get Up близько восьми місяців назад і тоді планів брати участь в нацвідборі навіть не було.
– Пригадую: третя годині ночі, мені не спиться і в голові зародилася фраза Get Up and go. Зрозуміла, що це чудова ідея для мотиваційного треку. Після написала приспів, а далі і весь текст пісні.
Get Up – це екскурс в історію мого дитинства. У складних обставинах я доводила, в першу чергу собі, що я зможу вистояти перед випробуваннями долі і досягти поставлених цілей. Сподіваюся, що ця пісня допоможе всім, хто перестав вірити в свої сили, змінити вектор своїх думок, – сказала Іващенко.
Еліна Іващенко – Get up: текст та переклад пісні
|If you hear me now,
Stop time and wait.
I’ll tell you something
About what I felt.
God knows…. It’s Sometimes hard.
|Якщо ви почуєте мене зараз,
Зупиніть час і чекайте.
Я вам щось скажу
Про те, що я відчував.
Бог знає …. Іноді важко.
|If you scared, don’t close your eyes.
If you feel nothing , just look for smiles,
And say oooooooooo.
|Якщо ви злякалися, не закривайте очей.
Якщо ви нічого не відчуваєте, просто шукайте посмішки,
І кажи oooooooooo.
|Get up and go
That it’s your world.
You can do everything.
Survive this cold.
Through the pain win this game.
|Вставай і йди
Це ваш світ.
Ви можете зробити все.
Пережити цей холод.
Через біль виграти в цій грі.
|Cause you bolder than them.
You are the flame
|Тому що ви сміливіші за них.
Ви – полум’я
|One day you can lose all hope for love
You need to be heard, no one calls.
Be sure. You get stronger.
|Одного разу ви можете втратити всю надію на любов
Вас потрібно почути, ніхто не дзвонить.
Бути впевненим. Ви стаєте сильнішими.
|If you scared, don’t close your eyes.
If you feel nothing, just look for smiles,
And say oooooooooo.
|Якщо ви злякалися, не закривайте очей.
Якщо ви нічого не відчуваєте, просто шукайте посмішки,
І кажи oooooooooo.
|Don’t be afraid to fall down
Live not yesterday, but now.
And we will sing this song together.
|Не бійся впасти
Живи не вчора, а зараз.
І ми співатимемо цю пісню разом.
|Get up and go
That it’s your world.
You can do everything .
Survive this cold.
|Вставай і йди
Це ваш світ.
Ви можете зробити все.
Пережити цей холод.
|Through the pain win this game.
Cause you bolder than them.
You are the flame.
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Через біль виграти в цій грі.
Раніше Факти ICTV публікували порядок виступу учасників у другому півфіналі нацвідбору на Євробачення 2020.