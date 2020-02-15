Під час другого півфіналу відбору на Євробачення 2020 виступив популярний український гурт The Hardkiss.

До слова, колектив у 2016 році також брав участь нацвідборі, тоді вони з Джамалою набрали однакову кількість балів. Проте за правилами конкурсу, право поїхати на Євробачення отримує той, хто набрав більше балів від глядачів, тому пройшла Джамала.

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Соліст гурт Юлія Саніна також зазначила, що колектив не планує повертатися на нацвідбір, проте мріє вирушити до Європи у стадіонний тур.

Раніше Факти ICTV за результатами першого півфіналу публікували, хто пройшов у фінал відбору на Євробачення 2020.