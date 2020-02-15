Співак David Axelrod, раніше відомий як Володимир Ткаченко, вдруге візьме участь у нацвідборі на Євробачення. Його дебют на сцені відбору відбувся ще 2005 року.
Сингл HORIZON артист випустив спеціально для нацвідбору на Євробачення 2020. Про що йдеться у цій пісні?
Текст і переклад пісні HORIZON – David Axelrod
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|HORIZON
|ГОРИЗОНТ
|All the stars are coming down
to light my way into the night
Now it feels so bright
All the winds are slowing down
to whisper how to find you
Now I got a clue
|Всі зірки спускаються, щоб освітити мою подорож вночі
Добре відчуття.
Всі вітри вгамовуються, щоб прошепотіти як тебе знайти –
Тепер в мене є підказка
|And all the waves are so calm
here I am– floating up– to you yeah
tell me baby how to reach you out
Baby there’s so much inside and I cant no longer hide
spread my wings and made me flying
on the clouds I wrote this song
|І всі хвилі дуже спокійні,
Тож на них я пливу до тебе.
Скажи мені, як дістатися тебе –
Стільки всього маю в душі, не можу більше це приховувати.
Надала мені крила, тож я літаю –
І на небі пісню цю я написав
|Never in my life I felt so strong
Ever since you baby came along
Never knew what’s right or what is wrong
You’re my Horizon
|Ніколи в житті я не відчував себе таким сильним,
З тих самих пір, як тебе зустрів.
Раніше не розумів, що є вірним, а що – ні
Ти – мій Горизонт
|Used to keep on falling and feel down
But baby it’s all gone – look at me now
I am rising,
You’re my horizon
|Раніше збивався і відчував себе пригніченим,
Але ті дні минули – подивись на мене зараз
Я – на підйомі
Ти – мій Горизонт
|Spread my wings and made me flying
Tell me baby how to reach you out
There’s so much inside baby
And I can’t no longer hide
|Надала мені крила, тож я літаю.
Скажи мені як дістатися тебе –
Стільки всього маю в душі, не можу більше це приховувати.
– Я написав HORIZON, коли дізнався, що в нас із коханою буде дитина. Мене переповнювали світлі та щирі емоції – і всі вони вилились у цю баладу! – коментує виконавець.
Вперше під ім’ям Девід Аскерольд Володимир Ткаченко виступив у січні 2019 року. Артист пояснив, що відтепер це його ім’я і в паспорті. Сценічне прізвище він взяв у свого дідуся.
У другому півфіналі відбору на Євробачення 2020, що відбудеться 15 лютого, Девід Аскерольд виступить під номером 7.