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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Маніфест проти приниження – як виступила Еліна Іващенко на відборі на Євробачення

У другому півфіналі відбору на Євробачення 2020 під третім номером виступила Еліна Іващенко з піснею Get up.

У коментарях ведучому Сергію Притулі дівчина розповіла, що пісня – заклик до дії, а також маніфест проти приниження, зокрема жінок.

– Вставай та йди робити, не дивлячись на приниження, яке йде від навколишніх. Ніхто немає права нас принижувати , – зазначила співачка.

Еліна додала, що їй не доводилося переживати насильство, проте булінг в її житті був. За словами Іващенко, раніше часто доводилося чути, що сценічну кар’єру у неї не вийде побудувати.

Читайте: Другий півфінал відбору на Євробачення 2020 (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ)

Андрій Данилко зазначив, що Еліні краще виконувати пісні, які більше підходять для її 18-річного віку. Тобто, співати про те, що вона сама переживала.

Еліна Іващенко на відборі на Євробачення 2020 (ВІДЕО)

Раніше Факти ICTV за результатами першого півфіналу публікували, хто пройшов у фінал відбору на Євробачення 2020.

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