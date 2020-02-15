У другому півфіналі відбору на Євробачення 2020 під п’ятим номером виступив Олександр Порядинський з піснею Savior.

Під час обговорення виступу Олександра порівняли з Олегом Винником, проте Віталій Дроздов зазначив, що другі нам не потрібні, а необхідно бути першим у своєму амплуа.

До слова, Порядинський перед шоу схуд на 60 кілограм сім років тому, коли важив 150 кг. Також він дав коротку пораду, як це зробити.

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– Закрити рот та менше їсти і все буде, – зазначив співак.

Раніше Факти ICTV за результатами першого півфіналу публікували, хто пройшов у фінал відбору на Євробачення 2020.