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Нацвідбір на Євробачення 2020: як пройшов другий півфінал (ВІДЕО)

В Україні 15 лютого пройшов другий півфінал національного відбору на Євробачення 2020.

Під час прямого ефіру свої конкурсні пісні презентували вісім учасників: Moonzoo, Fo Sho, Еліна Іващенко, Олександр Порядинський, Garna, Khayat, David Axelrod, Tvorchi.

Читайте: Хто пройшов у фінал відбору на Євробачення 2020

MoonZoo – Maze

Fo Sho – BLCK SQR

Еліна Іващенко – Get up

Олександр Порядинський – Savior

Garna – Who we are?

KHAYAT – Call for love

David Axelrod – Horizon

TVORCHI – Bonfire

Раніше Факти ICTV публікували всі виступи першого півфіналу національного відбору на Євробачення.

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