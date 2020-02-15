В Україні 15 лютого пройшов другий півфінал національного відбору на Євробачення 2020.
Під час прямого ефіру свої конкурсні пісні презентували вісім учасників: Moonzoo, Fo Sho, Еліна Іващенко, Олександр Порядинський, Garna, Khayat, David Axelrod, Tvorchi.
Читайте: Хто пройшов у фінал відбору на Євробачення 2020
MoonZoo – Maze
Fo Sho – BLCK SQR
Еліна Іващенко – Get up
Олександр Порядинський – Savior
Garna – Who we are?
KHAYAT – Call for love
David Axelrod – Horizon
TVORCHI – Bonfire
Раніше Факти ICTV публікували всі виступи першого півфіналу національного відбору на Євробачення.
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