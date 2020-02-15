Українська співачка Ольга Горбачова в рамках соціального проекту представила кліп на пісню Мир.

За слова артистки, вона попросила своїх підписниць в соціальних мережах написати, що найбільше їх хвилює, саме це і лягло в текст композиції.

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У підсумку вийшло, що бажання українок формують поза фінансів, а більше навколо сміливості та віри, за допомогою яких вони можуть реалізувати у цьому світі.

– В очікуванні, що наші мрії здійсняться, ми часто всередині себе перекладаємо відповідальність на когось конкретного: чоловіка, уряд, Санту Клауса. Тим самим обмежуємо можливості реалізації, – зазначила Ольга Горбачова.

Вона додала, що чудеса може творити будь-яка жінка.

– Саме нам найлегше зрозуміти, чого хочуть наші подруги, сестри, сусідки, мами. Нам самим найпростіше втілити бажання інших жінок, адже найчастіше вони мріють про побачення з чоловіком без дітей або про букет польових квітів. Жінки для жінок – це величезна сила, – ділиться Ольга.

У пісні і розкриває меседж до жіночої солідарності.

Раніше Факти ICTV писали, що співачка Настя Каменських презентувала трек іспанською мовою Juan Magan в дуеті з Juan Magan, який раніше працював з Nelly Furtado, INNA, Don Omar, Енріке Іглесіасом.