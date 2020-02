Saviour Рятівник

I know I know it’s hard

I know nothing is easy when

it comes life Я знаю, я знаю, це важко

Я знаю, ніщо не є легким,

коли це стосується життя

Feels like you’re flowing down the river

And nothing feels right

You’re losing your mind

You’re not one of a kind Здається, ти пливеш по течії

і все здається неправильним

Ти втрачаєш глузд,

але знай, що ти не один такий

And I’m here to make you feel safe Я тут, щоб ти почувався у безпеці

Bridges burn

Rivers overflown

Life is spinning like a tornado Мости горять

Ріки переповнюються

Життя крутиться, як торнадо

When it’s crushing down

I will be around

You should know that I’ll be you savior Коли все ламається

Я буду з тобою

Ти маєш знати, я буду твоїм рятівником

Your savior (3) Твоїм рятівником (3)

I know I know it’s hard

I know

Nothing is easy when it

Comes to life Я знаю, я знаю, це важко

Я знаю

Ніщо не є легким,

коли це стосується життя

Feels like we’re chasing

Things we don’t need

Drowning in greed

Is that what we need? Здається, ми женемося за речами

Які нам не потрібні

Тонемо в жадібності

Чи це те, що нам потрібно?

Its time to defeat

All the demons that tore you apart Час подолати

Усіх демонів, які розривали тебе на частинки

Bridges burn

Rivers overflown

Life is spinning like a tornado Мости горять

Ріки переповнюються

Життя крутиться, як торнадо

When it’s crushing down

I will be around

You should know that I’ll be you savior Коли все ламається

Я буду з тобою

Ти маєш знати, я буду твоїм рятівником

Your savior (3) Твоїм рятівником (3)

When it’s crushing down

I will be around

You should know that I’ll be you savior Коли все ламається

Я буду з тобою

Ти маєш знати, я буду твоїм рятівником