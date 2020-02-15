Олександр Порядинський, відомий своєю перемогою у четвертому сезоні проекту Х-Фактор, презентував свою роботу.
Сингл Savior призначений для нацвідбору на Євробачення 2020. Про що співає Порядинський у пісні із такою загадковою назвою?
Текст і переклад пісні Savior – Олександр Порядинський
|Saviour
|Рятівник
|I know I know it’s hard
I know nothing is easy when
it comes life
|Я знаю, я знаю, це важко
Я знаю, ніщо не є легким,
коли це стосується життя
|Feels like you’re flowing down the river
And nothing feels right
You’re losing your mind
You’re not one of a kind
|Здається, ти пливеш по течії
і все здається неправильним
Ти втрачаєш глузд,
але знай, що ти не один такий
|And I’m here to make you feel safe
|Я тут, щоб ти почувався у безпеці
|Bridges burn
Rivers overflown
Life is spinning like a tornado
| Мости горять
Ріки переповнюються
Життя крутиться, як торнадо
|When it’s crushing down
I will be around
You should know that I’ll be you savior
| Коли все ламається
Я буду з тобою
Ти маєш знати, я буду твоїм рятівником
|Your savior (3)
|Твоїм рятівником (3)
|I know I know it’s hard
I know
Nothing is easy when it
Comes to life
|Я знаю, я знаю, це важко
Я знаю
Ніщо не є легким,
коли це стосується життя
|Feels like we’re chasing
Things we don’t need
Drowning in greed
Is that what we need?
|Здається, ми женемося за речами
Які нам не потрібні
Тонемо в жадібності
Чи це те, що нам потрібно?
|Its time to defeat
All the demons that tore you apart
|Час подолати
Усіх демонів, які розривали тебе на частинки
|Bridges burn
Rivers overflown
Life is spinning like a tornado
|Мости горять
Ріки переповнюються
Життя крутиться, як торнадо
|When it’s crushing down
I will be around
You should know that I’ll be you savior
| Коли все ламається
Я буду з тобою
Ти маєш знати, я буду твоїм рятівником
|Your savior (3)
|Твоїм рятівником (3)
|When it’s crushing down
I will be around
You should know that I’ll be you savior
| Коли все ламається
Я буду з тобою
Ти маєш знати, я буду твоїм рятівником
|Your savior (7)
|Твоїм рятівником (7)
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