PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Savior: про що співатиме Олександр Порядинський на нацвідборі Євробачення 2020

Олександр Порядинський, відомий своєю перемогою у четвертому сезоні проекту Х-Фактор, презентував свою роботу.

Сингл Savior призначений для нацвідбору на Євробачення 2020. Про що співає Порядинський у пісні із такою загадковою назвою?

Текст і переклад пісні Savior – Олександр Порядинський

Saviour Рятівник
I know I know it’s hard
I know nothing is easy when
it comes life		 Я знаю, я знаю, це важко
Я знаю, ніщо не є легким,
коли це стосується життя
Feels like you’re flowing down the river
And nothing feels right
You’re losing your mind
You’re not one of a kind		 Здається, ти пливеш по течії
і все здається неправильним
Ти втрачаєш глузд,
але знай, що ти не один такий
And I’m here to make you feel safe Я тут, щоб ти почувався у безпеці
Bridges burn
Rivers overflown
Life is spinning like a tornado		  Мости горять
Ріки переповнюються
Життя крутиться, як торнадо
When it’s crushing down
I will be around
You should know that I’ll be you savior		  Коли все ламається
Я буду з тобою
Ти маєш знати, я буду твоїм рятівником
Your savior (3) Твоїм рятівником (3)
I know I know it’s hard
I know
Nothing is easy when it
Comes to life		 Я знаю, я знаю, це важко
Я знаю
Ніщо не є легким,
коли це стосується життя
Feels like we’re chasing
Things we don’t need
Drowning in greed
Is that what we need?		 Здається, ми женемося за речами
Які нам не потрібні
Тонемо в жадібності
Чи це те, що нам потрібно?
Its time to defeat
All the demons that tore you apart		 Час подолати
Усіх демонів, які розривали тебе на частинки
Bridges burn
Rivers overflown
Life is spinning like a tornado		 Мости горять
Ріки переповнюються
Життя крутиться, як торнадо
When it’s crushing down
I will be around
You should know that I’ll be you savior		  Коли все ламається
Я буду з тобою
Ти маєш знати, я буду твоїм рятівником
Your savior (3) Твоїм рятівником (3)
When it’s crushing down
I will be around
You should know that I’ll be you savior		  Коли все ламається
Я буду з тобою
Ти маєш знати, я буду твоїм рятівником
Your savior (7) Твоїм рятівником (7)

Читайте: Пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2020

Нещодавно Факти ICTV зібрали прогнози букмекерів на Євробачення 2020. За їх підрахунками, Україна знаходиться в десятці лідерів.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка