Деніел Лі Мартін покінчив життя самогубством

Деніела Лі Мартіна знайшли мертвим у його будинку у Флориді. За даними поліції, основною версією смерті 54-річного артиста є самогубство.

Правоохоронці пов’язують його смерть з недавнім обвинуваченням музиканта в сексуальному насильстві щодо дітей.

Перед самогубством співака, слідці опублікували звинувачення в сексуальній експлуатації неповнолітнього, також поліція розслідує заяви за звинуваченням у підштовхуванні неповнолітнього до скоєння зґвалтування дитини.

– Мартін не реагував на спроби встановити контакт з ним. Для надання допомоги була викликана група PSO SWAT, оскільки Мартін раніше погрожував завдати шкоди собі та іншим, – йдеться у повідомленні поліції.

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Мартіна заарештували 27 січня за звинуваченням у сексуальному насильстві, після того, як він нібито був спокушений молодою дівчиною у своєму будинку 1 листопада 2019 року.

Нагадаємо, режисер Джеймс Ганн зізнався, що фільм Загін самогубців став для нього найбільшим викликом з точки зору зйомок з натури.

Джерело: TMZ