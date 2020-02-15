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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Відбір на Євробачення 2020: результати голосування у другому півфіналі

В Україні пройшов другий півфінал національного відбору на Євробачення 2020.

Під час цього прямого ефіру свої конкурсні номери презентували вісім учасників: Moonzoo, Fo Sho, Еліна Іващенко, Олександр Порядинський, Garna, Khayat, David Axelrod, Tvorchi.

Спочатку свої оцінки виставили члени журі Тіна Кароль, Андрій Данилко та Віталій Дроздов, а потім ведучий Сергій Притула оголосив результати голосування глядачів.

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За оцінками журі найбільшу кількість балів отримали David Axelrod, Khayat, Tvorchi.

Учасник Журі Глядачі
1 Moonzoo 5 2
2 Fo Sho 3 3
3 Еліна Іващенко 4
4 Олександр Порядинський 2
5 Garna 1 1
6 Khayat 7
7 David Axelrod 6
8 Tvorchi 8

Раніше Факти ICTV за результатами першого півфіналу публікували, хто пройшов у фінал відбору на Євробачення 2020. 

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