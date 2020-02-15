Відбір на Євробачення 2020: результати голосування у другому півфіналі

В Україні пройшов другий півфінал національного відбору на Євробачення 2020.
Під час цього прямого ефіру свої конкурсні номери презентували вісім учасників: Moonzoo, Fo Sho, Еліна Іващенко, Олександр Порядинський, Garna, Khayat, David Axelrod, Tvorchi.
Спочатку свої оцінки виставили члени журі Тіна Кароль, Андрій Данилко та Віталій Дроздов, а потім ведучий Сергій Притула оголосив результати голосування глядачів.
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За оцінками журі найбільшу кількість балів отримали David Axelrod, Khayat, Tvorchi.
|№
|Учасник
|Журі
|Глядачі
|1
|Moonzoo
|5
|2
|2
|Fo Sho
|3
|3
|3
|Еліна Іващенко
|4
|4
|Олександр Порядинський
|2
|5
|Garna
|1
|1
|6
|Khayat
|7
|7
|David Axelrod
|6
|8
|Tvorchi
|8
Раніше Факти ICTV за результатами першого півфіналу публікували, хто пройшов у фінал відбору на Євробачення 2020.