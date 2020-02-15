15 лютого у другому півфіналі нацвідбору на Євробачення 2020 співачка GARNA виступить з піснею Who We Are ?.
31-річна артистка Олена Левашева сама стала автором слів і музики до пісні, з якою буде боротися на нацвідборі.
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Про що заспіває GARNA – в матеріалі Фактів ICTV.
Who We Are? – GARNA: текст і переклад пісні
|Who We Are?
|Хто ми є?
|How could we fail to make this dumb place, better
How could we not to quit this foul play, ever
We lost control of our minds
We did not harm, yet we’re not nice guys.
|Як ми змарнували свій шанс змінити світ на краще?
Чому не вийшли з нечесної гри?
Ми більше собі не належимо
Ми не робили шкоди, та чи ми дійсно хороші?
|Who we are, maybe lightning stars
Who we are, chasing our desires
Who we are, maybe flames of fire
Who we are, burning to the ground
|Хто ми, може ми зірки, що сяють у небі
Хто ми, ми переслідуємо свої бажання
Хто ми, може ми відблиски полум’я
Хто ми, ми згораємо ущент
|How should we save the others of a fall, better
How should we conquer our inner wars, ever
We burn our dreams, we lose our road
But somewhere there is still a hope
|Чи би ми могли вберегти інших від падіння
Чи ми могли перемогти у війні, що йде у нас всередині
Ми нищимо власні мрії і втрачаємо вірний шлях
Але ж десь, ще є надія
|Who we are, maybe lightning stars
Who we are, chasing our desires
Who we are, maybe flames of fire
Who we are, burning to the ground
|Хто ми, може ми зірки, що сяють у небі
Хто ми, ми переслідуємо свої бажання
Хто ми, може ми відблиски полум’я
Хто ми, ми згораємо ущент
|Who we are, maybe lightning stars
Who we are, chasing our desires
Who we are, maybe flames of fire
Who we are, burning to the ground
|Хто ми, може ми зірки, що сяють у небі
Хто ми, ми переслідуємо свої бажання
Хто ми, може ми відблиски полум’я
Хто ми, ми згораємо ущент
|Who we are, maybe lightning stars
Who we are, chasing our desires
Who we are, maybe flames of fire
Who we are, burning to the ground
|Хто ми, може ми зірки, що сяють у небі
Хто ми, ми переслідуємо свої бажання
Хто ми, може ми відблиски полум’я
Хто ми, ми згораємо ущент
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