Перший півфінал національного відбору стартує 8 лютого о 19.00. За результатами голосування глядачів та оцінок суддів визначаться три фіналісти. Варто зазначити, що якщо кілька артистів наберуть однакову кількість балів, то віддадуть перевагу тому, хто набрав більше голосів глядачів.

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Голосувати на відборі на Євробачення 2020 можна за допомогою СМС з порядковим номером конкурсанта на номер 7766. Порядок, в якому учасники нацвідбору виступають – це код для голосування.

Також безкоштовно проголосувати можна за допомогою мобільного додатку Телепортал.

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До слова, зараховується за одного учасника лише одне SMS з одного номера або один голос у додатку.

Список учасників першого півфіналу:

Гурт [О] Jerry Heil Katya Chilly Krutь Go-A Cloudless Gio Assol

Раніше Факти ICTV публікували всі пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2020, з якими конкурсанти змагаються за поїздку на міжнародний пісенний конкурс у Роттердам.