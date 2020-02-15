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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Як голосувати на відборі на Євробачення 2020

Перший півфінал національного відбору стартує 8 лютого о 19.00. За результатами голосування глядачів та оцінок суддів визначаться три фіналісти. Варто зазначити, що якщо кілька артистів наберуть однакову кількість балів, то віддадуть перевагу тому, хто набрав більше голосів глядачів.

Читайте: Дивіться онлайн другий півфінал відбору на Євробачення 2020

Голосувати на відборі на Євробачення 2020 можна за допомогою СМС з порядковим номером конкурсанта на номер 7766. Порядок, в якому учасники нацвідбору виступають – це код для голосування.

Також безкоштовно проголосувати можна за допомогою мобільного додатку Телепортал.

Читайте: Перший півфінал відбору на Євробачення 2020 (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ)

До слова, зараховується за одного учасника лише одне SMS з одного номера або один голос у додатку.

Список учасників першого півфіналу:

  1. Гурт [О]
  2. Jerry Heil
  3. Katya Chilly
  4. Krutь
  5. Go-A
  6. Cloudless
  7. Gio
  8. Assol

Раніше Факти ICTV публікували всі пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2020, з якими конкурсанти змагаються за поїздку на міжнародний пісенний конкурс у Роттердам.

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