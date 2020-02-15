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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Знову красива: Тіна Кароль у чорній сукні міді на відборі на Євробачення

В Україні проходить національний відбір на Євробачення 2020. У складі журі засідає українська співачка та учасниця міжнародного пісенного конкурсу в минулому – Тіна Кароль.

Традиційно вона для виходу в світ обрала вечірнє плаття, якщо в першому півфіналі був білий наряд, то у другому чорний.

Тіна Кароль одягла чорну сукню по фігурі на тонких бретелях і доповнила образ туфлями на високих підборах.

Читайте: Другий півфінал відбору на Євробачення 2020 (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ)

– Тіна Кароль знову красива, – пишуть користувачів у мережі.

 

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Як вам образи суддів? Photo: @denisdidkivskyi #esc #eurovision #vidbir #esc2020 #eurovisionukraine

Публикация от Eurovision Ukraine (@eurovision.ua)

Раніше Факти ICTV за результатами першого півфіналу публікували, хто пройшов у фінал відбору на Євробачення 2020.

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