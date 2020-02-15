Як схуднув учасник відбору на Євробачення Олександр Порядинський (ФОТО)

Учасник другого півфіналу на Євробачення 2020 Олександр Порядинський зі сцени заявив, як варто худнути.
– Треба закривати рот та їсти менше і тоді все буде, – зазначив Олександр.
Відомо, що в 15 років Олександр Порядинський важив 150 кг. Тоді хлопець був учасником 4-го сезону шоу Х-Фактор. До слова, в проекті він переміг.
Зараз Олександру 22 роки, за цей час йому вдалося схуднути на 60 кілограмів.
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За словами хлопця, він активно займався спортом та дотримувався здорового харчування.
Раніше Факти ICTV публікували відео виступу Олександра Порядинського у другому півфіналі відбору на Євробачення 2020.
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