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Факти / Шоу-бізнес / Музика

До та після – як Олександр Порядинський схуд на 60 кілограмів

Учасник другого півфіналу на Євробачення 2020 Олександр Порядинський зі сцени заявив, як варто худнути.

– Треба закривати рот та їсти менше і тоді все буде, – зазначив Олександр.

Відомо, що в 15 років Олександр Порядинський важив 150 кг. Тоді хлопець був учасником 4-го сезону шоу Х-Фактор. До слова, в проекті він переміг.

Зараз Олександру 22 роки, за цей час йому вдалося схуднути на 60 кілограмів.

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За словами хлопця, він активно займався спортом та дотримувався здорового харчування.

Як схуднув учасник відбору на Євробачення Олександр Порядинський (ФОТО)

Раніше Факти ICTV публікували відео виступу Олександра Порядинського у другому півфіналі відбору на Євробачення 2020.

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