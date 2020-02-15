Як схуднув учасник відбору на Євробачення Олександр Порядинський (ФОТО)

Учасник другого півфіналу на Євробачення 2020 Олександр Порядинський зі сцени заявив, як варто худнути.

– Треба закривати рот та їсти менше і тоді все буде, – зазначив Олександр.

Відомо, що в 15 років Олександр Порядинський важив 150 кг. Тоді хлопець був учасником 4-го сезону шоу Х-Фактор. До слова, в проекті він переміг.

Зараз Олександру 22 роки, за цей час йому вдалося схуднути на 60 кілограмів.

Читайте: Хто пройшов у фінал відбору на Євробачення 2020

За словами хлопця, він активно займався спортом та дотримувався здорового харчування.

Раніше Факти ICTV публікували відео виступу Олександра Порядинського у другому півфіналі відбору на Євробачення 2020.