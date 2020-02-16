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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Померла Лінн Коен – зірка серіалу Секс у великому місті

У Нью-Йорку на 87-му році померла знаменита актриса з серіалу Секс у великому місті Лінн Коен.

Актриса була відома глядачеві за роллю економки Магди в популярному серіалі HBO.

Її персонаж Магда працювала хатньою робітницею і нянею у персонажа Міранди Хоббс, яку зіграла Синтія Ніксон.

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Вона неодноразово з’являлася в головних серіалах, а також у фільмах Закон і порядок: злочинний намір і Закон і порядок: група спеціальних жертв.

Причина смерті Лінн Коен поки не повідомляється.

Раніше Факти ICTV писали, що померла зірка Санта-Барбари Маржд Дюсей.

Джерело: CNN

Фото: Getty Images

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