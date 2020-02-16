Померла Лінн Коен – зірка серіалу Секс у великому місті

У Нью-Йорку на 87-му році померла знаменита актриса з серіалу Секс у великому місті Лінн Коен.

Актриса була відома глядачеві за роллю економки Магди в популярному серіалі HBO.

Її персонаж Магда працювала хатньою робітницею і нянею у персонажа Міранди Хоббс, яку зіграла Синтія Ніксон.

Читайте: Помер актор з Гри престолів Ендрю Данбар

Вона неодноразово з’являлася в головних серіалах, а також у фільмах Закон і порядок: злочинний намір і Закон і порядок: група спеціальних жертв.

Причина смерті Лінн Коен поки не повідомляється.

Раніше Факти ICTV писали, що померла зірка Санта-Барбари Маржд Дюсей.