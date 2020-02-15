Другий півфінал національного відбору на Євробачення 2020 вів Сергій Притула, який закидав жартами як учасників, так і суддів шоу.

Після виступу Fo Sho, дівчата та Тіна Кароль вирішили зімпровізувати та заспівали – Ла-ла-ла-ла.

Притула не розгубився та сам підхопив мелодію.

– Так давайте всі разом. Путін ла-ла-ла-ла. Не те? Ну добре, – заспівав ведучий.

Коли Притула запитував про пісню у співачки Garna, то вона розповіла, що перемогла зневіру через кібербулінг.

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– На мене в школі казали, що я ішак, бо в мене криві зуби. І нічого, – заявив Сергій.

– А на мене казали, що я тумбочка, – зазначила Garna.

– Ви наймиліша тумбочка, яку я бачив на цій сцені за всі роки, – підкреслив ведучий.

Коли KHAYAT (Андрій Хайат) закінчив свій виступ, то Притула поцікавився спочатку, де халат, а потім додав, чи не били його знову у метро.

– Ти знаєш, як мене минулого року через тебе чмирили, – запитав Сергій.

– А за що, даруйте, – поцікавився KHAYAT.

– А я сам не знаю. Ми тоді так добре поспілкувалися, а на мене люди налетіли, мовляв я тебе образив. Один журналіст так кричав на мене, що в нього аж туш потекла, – підсумував Сергій.

Учасник нацвідбору David Axelrod виступав з бек-вокалом, одягненим в ангельські крила.

– Поки йшов на сцену, вбив у собі 28 жартів про пташиний грип, – заявив Сергій Притула після виступу співака.

Хто має представляти Україну на Євробаченні? KRUTЬ

Jerry Heil

Go-A

Tvorchi

KHAYAT

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Раніше Факти ICTV публікували порядок виступу учасників у фіналі відбору на Євробачення 2020.