В Австралії 15 лютого загинув творець музичного проекту Triplex і автор саундтрека до серіалу Бригада Андрій Іванов.
За попередніми даними, його і дружину змило в море сильної хвилею на пляжі в Сіднеї.
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Жінка врятувалася, її доставили в лікарню. Тіло чоловіка пізніше знайшли рятувальники.
– Андрій Іванов загинув. Потонув сьогодні в Австралії. Віднесло океаном біля пляжу Бонді Біч в Сіднеї. Розбився об скелі. Дружину Юлю вдалося врятувати, а Андрюху – ні – написав у Facebook російський продюсер Михайло Козирєв.
Раніше Факти ICTV писали, що Кобі Брайант загинув внаслідок аварії вертольота.
Джерело: News.com.au
Фото: Tom Ross
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