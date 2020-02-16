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Факти / Шоу-бізнес

В Австралії загинув автор саундтрека до серіалу Бригада Андрій Іванов

В Австралії 15 лютого загинув творець музичного проекту Triplex і автор саундтрека до серіалу Бригада Андрій Іванов.

За попередніми даними, його і дружину змило в море сильної хвилею на пляжі в Сіднеї.

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Жінка врятувалася, її доставили в лікарню. Тіло чоловіка пізніше знайшли рятувальники.

– Андрій Іванов загинув. Потонув сьогодні в Австралії. Віднесло океаном біля пляжу Бонді Біч в Сіднеї. Розбився об скелі. Дружину Юлю вдалося врятувати, а Андрюху – ні – написав у Facebook російський продюсер Михайло Козирєв.

Раніше Факти ICTV писали, що Кобі Брайант загинув внаслідок аварії вертольота.

Джерело: News.com.au

Фото: Tom Ross

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