Atlas Weekend 2020: учасники фестивалю

На Atlas Weekend 2020 оголошені перші учасники, і вже зараз можна сказати, що фестиваль обіцяє скласти пристойну конкуренцію європейським колегам.

Atlas Weekend 2020 пройде 7-12 липня на ВДНГ. Організатори вже оголосили трьох хедлайнерів, і це тільки початок.

Факти ICTV публікують повний список учасників Atlas Weekend 2020.

Alice Merton

Німецька співачка отримала світову популярність завдяки своєму дебютному синглу No Roots.

Всього у Мертон один альбом – Mint, який вийшов у 2019 році.

Hundredth

Hundredth – американський рок-гурт з Міртл-Біч. Колектив утворився у 2008 році.

У їхній творчості – надії на краще майбутнє і боротьба з жорстокістю, загорнуті в мелодійний хардкор. Вони не бояться експериментувати і шукати себе в музиці, чим і заслуговують любов фанів.

На рахунку гурту чотири студійні альбоми.

Vancouver Sleep Clinic

Інді-поп-гурт з Австралії. Лідером колективу є співак, автор пісень і продюсер Тім Беттінсон.

Їх дебютний альбом Revival був створений разом з лауреатом Греммі. У тури група їздить з Daughter, London Grammar, Angus and Julia Stone, а їх треки можна чути в серіалах і фільмах.

Guano Apes

Альтернативний рок-квартет з Геттінгена утворений у 1994 році. З випуском дебютного релізу Proud Like a God, що став найвдалішим англомовним дебютом всіх часів в Німеччині, команда потрапила на верхні позиції європейських і американських чартів, де залишалася більше року.

На рахунку групи п’ять альбомів.

Tom Walker

Фестиваль відвідає шотландський співак Tom Walker. Він став популярним завдяки своєму синглу Leave a Light On, який потрапив на 7-й рядок британського чарту. Минулого року став переможцем британської музичної премії Brit Awards в номінації Прорив року.

Його пісня Leave the Light On була номінована на Найкращий британський сингл.

1 березня 2019 року презентував свій дебютний альбом What a Time To Be Alive.

A$AP Rocky

Американський репер Ракім Маєрс є учасником хіп-хоп колективу A$AP Mob. Минулого року репер повинен був виступити на Atlas Weekend, але був затриманий в Стокгольмі за звинуваченням у побитті. Музиканту довелося скасувати виступи на кілька місяців.

Цього року A$AP Rocky знову заявлений на фестивалі Atlas Weekend хедлайнером одного з днів.

AnnenMayKantereit

AnnenMayKantereit — рок-гурт з Кельна, створений у 2011 році. Особлива прикмета їх звучання — сильний, з хрипотою голос соліста Геннінга Мая.

Anthrax

Anthrax входить до великої четвірки треш-металу разом зі Slayer, Metallica і Megadeth.

На рахунку гурту чотири студійних релізи, які ставали золотими в США. Альбоми колективу продані загальним тиражем понад 20 млн копій по всьому світу.

Metronomy

Metronomy – британський електронний проект мультиінструменталіста та автора пісень Джозефа Маунта.

Номінанти Mercury Prize, офіційний сапорт туру Coldplay та один з найпопулярніших британських інді-гуртів.

Of Monsters and Men

Ісландський гурт уперше виступить в Україні. Їхній сингл Dirty Paws став саундтреком до фільму Таємне життя Волтера Мітті.

У 2019 році музиканти випустили третій альбом Fever Dream.

Placebo

Легенди британського року Placebo стануть третім хедлайнером Atlas Weekend 2020. На їхньому рахунку кілька колаборацій з легендарним Девідом Боуї. Про їх лайви випускають фільми, а альбоми отримують статус платинових в рекордно короткі терміни.

У 2018 році Placebo закривали Atlas Weekend.

Two Door Cinema Club

Two Door Cinema Club − інді-гурт з Північної Ірландії, який поєднує у музиці електропоп та інді-рок.

За час існування гурту музиканти випустили чотири студійні альбоми: Tourist History (2010), Beacon (2012), Gameshow (2016) та False Alarm (2019). Останній вийшов у липні 2019 року.

Within Temptation

Нідерландський симфонік-метал-гурт Within Temptation заснований у 1996 році гітаристом Робертом Вестерхольтом і вокалісткою Шарон ден Адель.

Гурт отримав популярність на андеграундній сцені вже після виходу першого альбому Enter в 1997 році. Широкій аудиторії Within Temptation стали відомі завдяки синглу Ice Queen з альбому Mother Earth 2001 року.

Alt-J

Alt-J випустили дебютний альбом An Awesome Wave у 2012 році, який отримав премію Mercury Prize і став найкращим альбомом Великої Британії та Ірландії.

Британці виступали у Києві в 2017 році і зібрали тоді солд-аут.

Twenty One Pilots

Twenty One Pilots – американський дует. У 2017 році виграли премію Греммі за найкраще поп-виконання дуетом або гуртом.

Американці вже мали концерт у Києві у 2018 році. Тоді всі квитки на виступ гурту були продані за кілька місяців до заходу.

Oh Wonder

Oh Wonder – британський проект Джозефіни Ван дер Гюхт і Ентоні Веста, які грають в стилі інді-поп.

Після виходу дебютного альбому, вони отримали всесвітнє визнання. З вересня 2014 року гурт протягом року випускав по одній композиції. Всього на рахунку гурту три альбоми.

Tom Grennan

Британський інді-соул музикант. Перший комерційний успіх прийшов після виходу спільної пісні All Goes Wrong з електронним дуетом Chase & Status.

У липні 2018 року Том Бреннан випустив дебютний альбом Lighting Matches, який посів п’яте місце в офіційному чарті Великої Британії.

Saymyname

Один з піонерів хард-трепу Saymyname. Його треки грають The Chainsmokers, DJ SNAKE, Martin Garrix, Tiesto і Carnage.

Skynd

Дует співачки Skynd і мультиінструменталіста Father. Їх музика оповита соковитим електронним саундом і потужним ритмом індастріалу.

Свої виступи вони описують, як подорож в найпотаємніші куточки людської душі.

Battle Beast

Фінський хеві-метал гурт був заснований у 2005 році.

У 2010 році виграв міжнародний музичний конкурс Finnish Metal Battle і був запрошений для участі в музичному фестивалі Wacken Open Air поряд з Apocalyptica, Sepultura і Cradle of Filth.

На рахунку Battle Beast п’ять студійних альбомів.

Men I Trust

Men I Trust – канадський інді-поп-гурт з Монреаля, який самостійно випустив всю свою музику.

Гурт утворений у 2014 році і складається з басиста Джессі Корона, мультиінструменталіста і продюсера Драгоша Чіріака, а також вокалістки і гітаристки Емми Проулкс.

Flux Pavilion

Британський діджей і музичний продюсер Flux Pavilion записав перший вініл в 19 років. Він використовує семпли від Каньє і Jay-Z, робить ремікси для Skrillex, Jamiroquai і MIA, двічі зібрав солд-аут в легендарному Red Rocks Amphitheatre.

Трек Flux Pavilion – I Can not Stop – на YouTube набрав понад 108 млн переглядів. Діджей також виступав на музичних фестивалях Coachella, EDC, Glastonbury, Reading Festival.

Wind Rose

Wind Rose – італійський фолк-хеві-метал колектив. До Києва гурт привезе альбом Winter saga, що вийшов 27 вересня 2019 року. Як і три попередні роботи, великим натхненням для Winter saga стала творчість Джона Толкіна.

Glory Hammer

Англо-швейцарський симфонічний метал-гурт. Згідно з концепцією, кожний учасник є втіленням певного персонажа, а на сцені вони з’являються у спеціальних костюмах.

У 2019 випустили третій альбом Legends from Beyond the Galactic Terrorvortex.

Dakh Daughters

Український жіночий театрально-музичний гурт, який виступає в жанрі фрік-кабаре та театрального перформансу.

Популярність отримав у 2013 році завдяки відеокліпу Rozy/Donbass, в якому об’єднані 35-й сонет Шекспіра, українські народні пісні і театральний пафос.

Dakh Daughters використовують у своїх перформансах тексти Йосипа Бродського, Тараса Шевченка, Чарльза Буковскі, Юрія Андруховича та інших. Вистави проходять різними діалектами української, англійської, французької та російської.

Також дівчата грають на різних музичних інструментах: контрабасі, віолончелі, фортепіано, маракасах, гітарі, скрипці, барабанах, ксилофоні, акордеоні, губній гармоніці і бубні.

Дахабраха

ДахаБраха − український музичний етногурт від художнього керівника театру Дах, Dakh Daughters та ЦеШо Владислава Троїцького.

Гурт виступав на фестивалях Glastonbury у Великій Британії, Bonnaroo у США, Sziget в Угорщині та на психоделічному фестивалі Desert Daze у Каліфорнії.

Pendulum DJ-set

Австралійська d’n’b гурт зіграє фестивальний DJ-сет.

Студійний альбом Immersion вийшов у 2010 році, після чого гурт випустив всього кілька синглів. Однак протягом всієї кар’єри Pendulum робив ремікси на композиції The Prodigy, Led Zeppelin, Linkin Park, Coldplay, Metallica. Найсвіжіший реліз гурту – збірка реміксів The Reworks 2018 року.

Антитіла

Український поп-рок-гурт з Києва, що виник у 2008 році. Фронтменом музичного колективу є Тарас Тополя. У репертуарі гурту є пісні українською, а також англійською та російською мовами.

Mefjus

Австрійський DJ Mefjus зіграє спільний сет з Maksim MC. Мартін Фобер (Mefjus) є одним з провідних світових d’n’b артистів.

Ще до виходу дебютного альбому Mefjus отримав звання найкращого нового продюсера за версією профільної премії Drum&Bass Arena Awards. Згодом обидва його альбоми – Emulation (2014) і Manifest (2018) — отримали звання найкращих альбомів жанру, а сам Mefjus з категорії найкращих серед новачків перейшов в категорію найкращих серед усіх світових d’n’b продюсерів.

Current Value

Current Value – німецький музикант, що працює в жанрі Drum&Bass. Вважається засновником течії Neo Darkstep і справжньою зіркою андеграунду.

За словами музиканта, на створення треку у нього йде близько три-чотири години: щойно з’являється ідея, він відчуває необхідність швидко втілити її в життя.

Alma

Alma – фінська поп-співачка та автор. Крім сольної творчості, відома також як співавтор останнього релізу американської поп-зірки Майлі Сайрус.

Музична кар’єра Alma почалася в 2013 році з участі у фінському вокальному телешоу Idol. Вже перший сингл співачки під назвою Karma спіткав успіх. Сьогодні ж Alma має більш ніж 300 млн прослуховувань на Spotify.

Yungblud

Англійський співак, автор пісень і музикант. Yungblud записав саундтрек до серіалу 13 причин чому, виступав на розігріві у Muse та випустив спільний трек із Деном Рейнолдсом із Imagine Dragons.

До слова, афіша на 2020 рік у Києві буде наповнена іменами виконавців, які часто виступають на столичних концертних майданчиках. Факти ICTV склали список найбільш очікуваних концертів у Києві у 2020 році.