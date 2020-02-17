Співачка-бандуристка KRUTЬ (Марина Круть) у півфіналі національного відбору на Євробачення виконала пісню 99, за підсумками якого отримала найвищий бал – 16.

Конкурсантка зазначає, що не читала коментарі користувачів у мережі про свій виступ.

– Не читала коментарів і не читаю. Стараюсь негативні та позитивні відгуки сприймати філософськи, адже все беру до серця. Знаю одне – батьки плакали від щастя, коли я їм дзвонила, а це найголовніше для мене, – зазначила Марина.

Крім того, дівчина поділилася, що заради нацвібору вона повністю відмовилася від шкідливих звичок: фаст-фуду та вживання алкоголю.

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Марина Круть розповіла, що вгамувати хвилювання перед виходом на сцену їй допомагають фізичні навантаження.

– Я стараюсь робити різні фізичні вправи напередодні, а також медитації . Відмовилась від усіх шкідливих звичок заради конкурсу, – заявила співачка.

Після виступу Марини у півфіналі дехто писав, що номер варто змінити, мовляв він занадто статичний.

– Зміни будуть , але поки вони тримаються у секреті, – додала Марина Круть.

Дівчина розповіла, що гурт TVORCHI, який також набрав 16 балів, проте у другому півфіналі, її соратники.

Раніше Факти ICTV писали, хто пройшов у фінал відбору на Євробачення 2020.