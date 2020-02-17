Фіналіста відбору Євробачення-2020 David Axelrod звинуватили в плагіаті – порівняння пісень

Одного з фіналістів Національного відбору Євробачення-2020, співака David Axelrod, запідозрили у плагіаті пісні.
Спостережливі фанати Євробачення після другого півфіналу 15 лютого помітили явний плагіат у його пісні Horizon.
За словами виконавця, на написання цієї композиції його надихнула новина про вагітність дружини Олени Мозгової.
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Його пісня нагадала популярну композицію 1988 року I Do not Wanna Live Without Your Love гурту Chicago.
Судді високо оцінили виступ David Axelrod, як і саму мелодію. Андрій Данилко порадив артисту не забувати про контакт між артистом та глядачем під час виконання.
Нещодавно Факти ICTV публікували результати голосування у другому півфіналі відбору на Євробачення 2020. David Axelrod став одним із шести фіналістів шоу.
Фото: David Axelrod (скріншот відео)
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