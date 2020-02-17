Jerry Heil - що відомо про учасницю нацвідбору на Євробачення 2020

Jerry Heil (справжнє ім’я Яна Шемаєва) стала учасницею нацвідбору на Євробачення 2020. Співачка виступила в першому півфіналі, за результатами якого отримала 13 балів із 16 можливих. До слова, у фіналі 22 лютого артистка знову виступить під другим номером.

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Яна народилася 23 жовтня 1995 року в місті Василькові Київської області. Займається музикою з 3 років. Співачка до 15 років навчалася в музичній школі, а потім у Київському інституті музики імені Рейнгольда Глієра та в Національній музичній академії України імені Петра Чайковського.

З 2012 року Яна почала записувати кавери на популярних артистів, а ролики публікувати в інтернеті. Зокрема вона встигла переспівати хіти Океану Ельзи, The Hardkiss, Twenty One Pilots та інших.

Після виходу композиції Де мій дім, Jerry Heil вирішила серйозно зайнятися пошуком лейблу. Співачці вдалося укласти контракт з Vidlik Records (засновники лейблу Євген Філатов і Наталя Жижченко (ONUKA). 27 жовтня 2017 року було видано дебютний міні-альбом Jerry Heil під назвою Де мій дім, в який увійшли чотири треки.

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3 листопада 2018 року Jerry Heil взяла участь у кастингу дев’ятого сезону пісенного шоу X-Фактор (Україна). На кастингу вона виконала попурі з пісень Олега Винника. Однак шоу співачка залишила на етапі тренувального табору.

У 2019 році кар’єра Jerry Heil різко злетіла після релізу синглу Охрана отмєна. Трек одразу полюбився українцям і став мало не головним хітом року. Після цього на Jerry Heil посипалися рекламні пропозиції, запрошення на ТБ.

4 жовтня в Києві співачка представила перший великий сольний концерт у клубі Bel étage, на якому заспівала як старі пісні, так і хіти з нового альбому.

Раніше Факти ICTV публікували все, що відомо про національний відбір на Євробачення 2020 в Україні.