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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Люди ночують на підлозі біля кас в черзі за квитками на Берлінале

З 20 лютого по 1 березня в світі кіноіндустрії пройде важлива подія – Берлінський кінофестиваль, відомий також як Берлінале.

Цей кінофестиваль орієнтований на прогресивний геополітичний кінематограф.

Щоб встигнути купити квитки, людям довелося ночувати біля кас в одному з торгових центрів Берліна.

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На фото видно, як люди розташувалися прямо перед касами. Шанувальники кінематографа утворили чергу на кілька десятків метрів, щоб купити свої заповітні квитки.

Раніше Факти ICTV писали, що Оскар 2020 встановив антирекорд з телевізійної аудиторії.

Фото: JanPWitte1

Джерело: JanPWitte1

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