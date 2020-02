Люди ночують на підлозі біля кас в черзі за квитками на Берлінале

З 20 лютого по 1 березня в світі кіноіндустрії пройде важлива подія – Берлінський кінофестиваль, відомий також як Берлінале.

Цей кінофестиваль орієнтований на прогресивний геополітичний кінематограф.

Щоб встигнути купити квитки, людям довелося ночувати біля кас в одному з торгових центрів Берліна.

На фото видно, як люди розташувалися прямо перед касами. Шанувальники кінематографа утворили чергу на кілька десятків метрів, щоб купити свої заповітні квитки.

In times of online ticketing it seems a bit anachronistic, but for many it still seems to be part of the whole ritual: Cueing all night at @berlinale to get tickets for the #Berlinale2020 #filmfestival. Looking forward to this years selection (online tickets for me). #Berlinale pic.twitter.com/bZTdRD3DiT

— Jan P. Witte (@JanPWitte1) February 17, 2020