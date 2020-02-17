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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Мені це не подобається – Netflix представив трейлер серіалу

Netflix представив трейлер серіалу Мені це не подобається, в головних ролях якого з’явилися актори фільму Воно Софія Лілліс і Уайатт Олефф.

Прем’єра відбудеться 26 лютого на Netflix.

У серіалі знялися також такі зірки, як Софія Брайант, Кетлін Роуз Перкінс, Ейдан Вожтаг-Хіссонг і Річард Елліс.

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У серіалі розповідається історія про дівчину Сідні з надздібностями, які з’являються тільки в певні моменти: злості або сексуального збудження.

Також в серіалі розкриється проблема спілкування підлітків.

До слова, в українських кінотеатрах почнуть показувати Сонік.

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