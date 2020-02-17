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Померла 15-річна зірка Діснея Нікіта Перл Валігва

На 16-му році померла відома актриса Діснея, зірка фільму Королева Катве Нікіта Перл Валігва.

У фільмі розповідається правдива історія Фіони Мутезі, яка пройшла шлях від життя в трущобах Уганди та стала зіркою міжнародних шахів.

Нікіта зіграла роль подруги головної героїні фільму.

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У Нікіти Перл Валігви в 2016 році діагностували пухлину головного мозку. Її прооперували, однак, в 2019 році хвороба повернулася.

– З великим смутком я пишу про смерть Нікіти Валігви, милу, теплу, талановиту дівчину, з якою я працювала над фільмом Королева Катве, – написала актриса Лупіта Ніонго на своїй сторінці в Instagram.

 

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Публикация от Lupita Nyong’o (@lupitanyongo)

Раніше Факти ICTV писали, що померла зірка серіалу Секс у великому місті Лінн Коен.

Фото: Оfficialmsking

Джерело: CNN

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